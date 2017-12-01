Білий дім: визнання провини Флінном не означає провини будь-кого іншого

"Сьогодні Майкл Флінн, який пропрацював на посаді радника з національної безпеки у Білому домі 25 днів за адміністрації Трампа, та є колишнім посадовцем адміністрації Обами, визнав себе винним в наданні неправдивої інформації ФБР", - йдеться в заяві юриста Білого дому Тая Кобба.

"Це визнання провини жодним чином не передбачає провини будь-кого іншого, крім пана Флінна. Завершення цієї фази розслідування спеціального прокурора демонструє, що спеціальний прокурор втілює свої дії з продуманою швидкістю, прокладаючи шлях до швидкого і раціонального завершення", йдеться в заяві.

Колишній радник з нацбезпеки Трампа - Майкл Флінн, який визнав свою провину в тому, що надавав неправдиві свідчення ФБР, можливо, планує заявити, що Трамп давав йому вказівки спілкуватись з росіянами під час своєї передвиборчої кампанії, повідомляє АВС з посиланням на неназвані джерела.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер висунув звинувачення колишньому раднику з національної безпеки в адміністрації Трампа - Майклу Флінну в тому, що він "умисно і поінформовано" давав "неправдиві, надумані та шахрайські свідчення" ФБР стосовно спілкування з послом Росії, повідомляють американські ЗМІ.

Посадовець, який надає стратегічні поради Білому дому так прокоментував звинувачення Флінна у брехні: "Цього треба було очікувати. Трамп звільнив його тому, що той брехав віце-президентові. Звичайно, він брехав і ФБР", повідомляє CNN.

Флінн є першим посадовцем адміністрації Трампа і четвертою особою, пов’язаною з кампанією, кому було висунуто звинувачення в рамках розслідування можливого втручання Росії до виборів в США 2016 року.

В рамках слідства вже було висунуто обвинувачення двом особам – Полу Манафорту, колишньому голові передвиборчої кампанії Трампа та співробітнику кампанії Ричарду Ґейтсу.

Також, за час розслідування, колишній помічник кампанії Джордж Пападопулос визнав провину у неправдивих свідченнях слідчим ФБР стосовно його контактів з росіянами протягом кампанії.

Мюллер долучив 17 прокурорів до розслідування російського втручання до виборів 2016 року і зв’язків кампанії Трампа з росіянами.

Це розслідування вже коштувало США більше 5 мільйонів доларів, повідомляє The Hill. Міністерство юстиції оголосить перший детальний звіт про витрати на розслідування вже наступного тижня, повідомляє АВС.

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