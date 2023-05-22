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Про американську бомбу, розроблену, щоб завдавати удару по підземних об'єктах, згадали на тлі зростання напруги у відносинах з Іраном
ДУБАЙ, Об’єднані Арабські Емірати (AP) — На тлі ескалації напруги у відносинах з Іраном, через ядерну програму країни, американські військові цього місяця опублікували фотографії потужної бомби, призначеної для проникнення глибоко в землю та знищення підземних об’єктів, які можуть бути використані для збагачення урану.
Військово-повітряні сили США 2 травня опублікували рідкісні зображення зброї GBU-57, відомої як Massive Ordnance Penetrator (Масивний проникний снаряд), але потім усунули фото, мабуть, тому, що там було видно деталі про склад зброї та удар.
Публікація фотографій сталася після того, як Associated Press повідомив, що Іран досягає стабільного прогресу в будівництві ядерної установки, яка, ймовірно, виходить за межі радіусу дії GBU-57, який вважається сучасною зброєю американських військових для знищення підземних бункерів.
Що відомо про Масивний проникний снаряд США?
США розробили "Масивний проникний снаряд" у 2000-х роках, коли зросла стурбованість щодо того, що Іран посилює свої ядерні об’єкти, будуючи їх під землею.
Військово-повітряні сили опублікували зображення бомб на сторінці бази ВВС Вайтмен у Міссурі у Facebook. База є домом для парку стелс-бомбардувальників B-2, єдиного літака, який може розгорнути бомбу. У підписі база повідомила, що отримала дві бомби "Масивний проникний снаряд", щоб ескадрилья боєприпасів могла «перевірити їхню ефективність».
Це не перший випадок, коли ВПС публікують фотографії та відео бомби, що збіглося з наростанням напруги у відносинах з Тегераном щодо його ядерної програми. У 2019 році військові США опублікували відео, на якому бомбардувальник B-2 скидає дві бомби. ВПС не відповіли на запити щодо коментарів щодо того, чому вони опублікували — і видалили — останній набір фотографій.
Яку роль може зіграти ця бомба в можливому протистоянні ядерній програмі Ірану?
У понеділок AP повідомив, що супутникові зображення Planet Labs PBC показують, що Тегеран копає тунелі в горах поблизу ядерного майданчика Натанз у центральному Ірані.
За даними експертів і аналізу AP, кургани на місці розкопок припускають, що об’єкт може бути на глибині від 80 метрів (260 футів) до 100 метрів (328 футів) під землею. Експерти кажуть, що розмір будівельного проекту вказує на те, що Іран, ймовірно, зможе використовувати підземний комплекс також для збагачення урану, а не лише для будівництва центрифуг.
Ці трубчасті центрифуги, розташовані великими каскадами з десятків машин, швидко обертають урановий газ для його збагачення. Додаткові машини дозволять Ірану швидко збагачувати уран під захистом гори. Це може бути проблемою для GBU-57: раніше описуючи можливості бомби, ВПС заявили, що вона може пробити 60 метрів (200 футів) землі та цементу перед тим, як вибухнути. ЧИ
Представники США обговорювали використання двох таких бомб поспіль, щоб забезпечити знищення об’єкта. Але навіть тоді нова глибина тунелів Натанза, ймовірно, представляє серйозну проблему. Ще більше ускладнює будь-який можливий військовий удар США те, що виробництво B-2 було припинено з грудня,. США все ще можуть літати на цьому літаку, «якщо буде оперативна потреба», сказав полковник Брус Е. Відаль, речник командування глобального удару ВПС.
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- Голос Америки
У Польщі зустрічаються міністри оборони країн "Північної групи", говоритимуть зокрема про F-16
У польському місті Леґьоново поблизу Варшави в понеділок розпочалася зустріч міністрів оборони у форматі країн так званої Північної групи. Про це йдеться в повідомленні польського оборонного відомства.
Як зазначено, переговори стосуються безпеки східного флангу НАТО, а також зміцнення обороноздатності України та підготовки до липневого саміту Альянсу у Вільнюсі.
Водночас, як зазначає агенція Reuters, також планується, що міністри Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Швеції, Естонії, Литви та Латвії обговорять і підготовку українських пілотів для винищувачів F-16.
За даними Reuters, однією з тем зустрічі буде і питання вступу Швеції до Альянсу, оскільки скандинавська країна може отримати дозвіл на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі в липні.
Напередодні зустрічі країн "Північної групи", коментуючи можливе завершення війни Росії проти України, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак наголосив, що перемога України має базуватися на правах і умовах Києва. "Це вирішуватиме суверенна українська влада... І ми її в цьому підтримаємо. Я сподіваюся, що ми є щонайменше свідками кінця путінської ери».
Тим часом в ЄС заявили, що підтримують швидке надання Україні винищувачів F-16. Сподівання на те, що Україна може швидко отримати такі літаки висловив в понеділок верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель. Посадовець привітав домовленість, щодо літаків, що прозвучала на саміті "Групи семи" цими вихідними в японській Хіросімі.
Водночас міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл вважає, що надання Україні винищувачів F-16 є важливим в середньостроковій перспективі, але не змінить кардинально ситуацію у війні Росії проти України.
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- Голос Америки
Пентагон: F-16 не змінять кардинально ситуацію у війні
Міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл переконаний - надання Україні винищувачів F-16 є важливим в середньостроковій перспективі, але не змінить кардинально ситуацію у війні Росії проти України.
Про це Кендалл заявив в понеділок, спілкуючись із групою журналістів Defense Writers Group у Вашингтоні, повідомляє журналіст Голосу Америки Джефф Селдин.
Надання Україні F-16 "створить проміжні можливості, яких українці наразі не мають, але не це змінить ситуацію кардинально", адже "поки авіаційна сила не була вирішальним фактором" у війні, заявив посадовець і відзначив ефективність систем протиповітряної оборони.
"F-16 допоможуть українцям, але не змінять баланс докорінно", - додав посадовець.
Коментуючи питання про строки надання зброї, Кендалл каже, що багато деталей потрібно з'ясувати, щоб передати Україні F-16 і на це "в найкращому випадку піде декілька місяців".
Він також наголосив, що в допомозі США Україні "були інші значно вищі пріоритети" і тому США не почали передачу цих літаків раніше: "Гадаю, раціонально було прийняти це рішення зараз ... гадаю, ми маємо почати думати наперед на довшу перспективу".
Президент Джо Байден під час саміту G-7 у Японії на вихідних оголосив про підтримку коаліції, яка пообіцяла навчати українських пілотів на винищувачах F-16.
«Я думаю, що, враховуючи кількість [F-16], які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і той факт, що, виходячи з грошей, наданих нам Конгресом, існує так багато інших пріоритетів для систем, які можна надати Україні, можливо ми більше зосередимось на передачі третіми сторонами, але президент ще не прийняв остаточного рішення», – сказав Салліван у неділю в ефірі програми State of the Union, відповідаючи на запитання, чи США надішлють літаки безпосередньо в Україну.
У відповідь на питання, чому США досі не ухвалили рішення надіслати Україні літаки, Салліван відповів, що США віддали пріоритет танкам, артилерії та боєприпасам. Причина, за словами Саллівана, полягала в тому, що винищувачі не були «критично важливими» для очікуваного українського контрнаступу. "Але умови змінюються", - додав посадовець.
«Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб забезпечити вчасно та в повному обсязі все, що потрібно Україні для початку цього контрнаступу, — сказав Салліван. - Тепер, коли ми це зробили, ми можемо сподіватися на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію. Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі, F-16 мають відношення до цієї боротьби».
Україна наполегливо працювала над питанням щодо надання літаків західного зразка, і рішення партнерів про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах є першим кроком до посилення протиповітряної оборони України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції в Хіросімі.
В ЄС підтримують швидке надання Україні винищувачів F-16. Відео
"Хороша справа стала наслідком саміту G7, що вони нарешті вирішили підготувати ґрунт для того, щоб забезпечити Україну реактивними винищувачами, які їй потрібні. Гадаю, навчання пілотів вже розпочалось", – верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель
- Голос Америки
МАГАТЕ: Ситуація на ЗАЕС "надзвичайно вразлива"
Директор МАГАТЕ Маріано Гроссі закликав негайно захистити Запорізьку АЕС, яку всьоме було знеструмлено за час повномасштабної війни Росії проти України. Гроссі назвав ситуацію на ЗАЕС "надзвичайно вразливою".
"Цього ранку українська ЗАЕС всьоме за час конфлікту втратила весь зовнішній струм, що змусило її покладатись на резервні дизель-генератори, стан ядерної безпеки на станції надзвичайно вразливий, Ми мусимо домовитись про захист станції негайно, така ситуація не може тривати", - написав посадовець в соцмережах у понеділок.
В українському "Енергоатомі" заявили, що 22 травня в результаті обстрілу станція всьоме зазнала блекауту з часу окупації 4 березня 2022 року. Через обстріли лінія, що живить ЗАЕС відключилась і в автоматичному режимі увімкнулись всі резервні дизель-генератори.
Згодом в компанії повідомили, що українські фахівці відновили роботу високовольтної лінії електропередачі. "Ризик ядерної та радіаційної аварії – мінімізовано, ситуація стабільна", - йдеться в дописі в Telegram.
Заручницею Росії назвав в інтерв'ю Голосу Америки Петро Котін, президент "Енергоатома".
“Наразі у них [росіян - ред.] є лише одна ідея – зберегти станцію як свою військову базу, тому що це охоронна територія, і ядерний матеріал захищає сам себе. Тому вони розуміють, що обстрілу ядерних матеріалів не буде через ризик забруднення”, - сказав Котін, говорячи про безпеку станції з керівницею східноєвропейського бюро “Голосу Америки” Мирославою Гонгадзе.
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