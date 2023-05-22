Про американську бомбу, розроблену, щоб завдавати удару по підземних об'єктах, згадали на тлі зростання напруги у відносинах з Іраном

ДУБАЙ, Об’єднані Арабські Емірати (AP) — На тлі ескалації напруги у відносинах з Іраном, через ядерну програму країни, американські військові цього місяця опублікували фотографії потужної бомби, призначеної для проникнення глибоко в землю та знищення підземних об’єктів, які можуть бути використані для збагачення урану.

Військово-повітряні сили США 2 травня опублікували рідкісні зображення зброї GBU-57, відомої як Massive Ordnance Penetrator (Масивний проникний снаряд), але потім усунули фото, мабуть, тому, що там було видно деталі про склад зброї та удар.

Публікація фотографій сталася після того, як Associated Press повідомив, що Іран досягає стабільного прогресу в будівництві ядерної установки, яка, ймовірно, виходить за межі радіусу дії GBU-57, який вважається сучасною зброєю американських військових для знищення підземних бункерів.

Що відомо про Масивний проникний снаряд США?

США розробили "Масивний проникний снаряд" у 2000-х роках, коли зросла стурбованість щодо того, що Іран посилює свої ядерні об’єкти, будуючи їх під землею.

Військово-повітряні сили опублікували зображення бомб на сторінці бази ВВС Вайтмен у Міссурі у Facebook. База є домом для парку стелс-бомбардувальників B-2, єдиного літака, який може розгорнути бомбу. У підписі база повідомила, що отримала дві бомби "Масивний проникний снаряд", щоб ескадрилья боєприпасів могла «перевірити їхню ефективність».

Це не перший випадок, коли ВПС публікують фотографії та відео бомби, що збіглося з наростанням напруги у відносинах з Тегераном щодо його ядерної програми. У 2019 році військові США опублікували відео, на якому бомбардувальник B-2 скидає дві бомби. ВПС не відповіли на запити щодо коментарів щодо того, чому вони опублікували — і видалили — останній набір фотографій.

Яку роль може зіграти ця бомба в можливому протистоянні ядерній програмі Ірану?

У понеділок AP повідомив, що супутникові зображення Planet Labs PBC показують, що Тегеран копає тунелі в горах поблизу ядерного майданчика Натанз у центральному Ірані.

За даними експертів і аналізу AP, кургани на місці розкопок припускають, що об’єкт може бути на глибині від 80 метрів (260 футів) до 100 метрів (328 футів) під землею. Експерти кажуть, що розмір будівельного проекту вказує на те, що Іран, ймовірно, зможе використовувати підземний комплекс також для збагачення урану, а не лише для будівництва центрифуг.

Ці трубчасті центрифуги, розташовані великими каскадами з десятків машин, швидко обертають урановий газ для його збагачення. Додаткові машини дозволять Ірану швидко збагачувати уран під захистом гори. Це може бути проблемою для GBU-57: раніше описуючи можливості бомби, ВПС заявили, що вона може пробити 60 метрів (200 футів) землі та цементу перед тим, як вибухнути. ЧИ

Представники США обговорювали використання двох таких бомб поспіль, щоб забезпечити знищення об’єкта. Але навіть тоді нова глибина тунелів Натанза, ймовірно, представляє серйозну проблему. Ще більше ускладнює будь-який можливий військовий удар США те, що виробництво B-2 було припинено з грудня,. США все ще можуть літати на цьому літаку, «якщо буде оперативна потреба», сказав полковник Брус Е. Відаль, речник командування глобального удару ВПС.