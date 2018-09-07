США перехопили російські бомбардувальники біля Аляски

Американські винищувачі F-22 перехопили російські бомбардувальники, які пролітав біля Аляски, прямуючи для участі в масштабних військових навчаннях, повідомляє Business Insider.

"Два винищувачі класу F-22, що базуються на Алясці, перехопили і візуально ідентифікували два бомбардувальники Ту-95, які пролітали над зоною ідентифікації повітряної оборони Аляски (ADIZ), на південь від Алеутських островів", - розповів Майкл Кучарек, речник Північноамерканського Аерокосмічного оборонного командування (NORAD).

"Два російських бомбардувальники Ту-95 було перехоплено і над їх пересуванням встановлено спостереження до того часу, поки вони не покинули зону ADIZ", - додав Кучарек, про зону повітряної безпеки та ідентифікації, яку США підтримують навколо своїх кордонів.

Хоча інцидент завершився мирно, посадовець оборони сказав американському виданню Washington Free Beacon, що російські бомбардувальники, можливо, тренувались для нанесення ракетного удару по протиракетних системах США та радарах, розташованих на Алясці.

На Алясці, американському штаті, який знаходиться найближче до Росії, розташовані сучасні радарні та протиракетні установки, які є очима та вухами для великої кількості стратегічних військових активів США. Якщо б між Росією та США розпочалась війна, то ці об'єкти на Алясці стали б ймовірною першою ціллю.

Напрацювання ударів по ключових цілях США може відповідати заявленим цілям масштабних військових навчань Росії.

За повідомленнями, що надходили раніше, Росія та Китай під час навчань планують відпрацьовувати сценарії ведення ядерної війни.

До того ж, російські бомбардувальники, можливо, намагались перевірити час за який США вживатимуть кроки у відповідь, наголошує видання.

Ту-95 – це бомбардувальних часів Холодної війни. Їх часто і раніше перехоплювали біля Аляски. F-22 – найсучасніший винищувач в світі.

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