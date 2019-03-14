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Бомбовий циклон обрушився на центральні регіони США

  • Голос Америки
Дерева повалені через штормові вітри, Денвер, 13

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Значна частина США потерпає від потужних вітрів, злив та великих снігопадів. Такий інтенсивний шторм отримав назву "бомбовий циклон".

Державна служба погоди США видала інформацію стосовно потужних вітрів і штормів в районі Скелястих гір, долини Міссісіпі та Великих Озер.

"Так, це дорівнює урагану категорії 1! Це серйозна ожеледиця. Навіть не намагайтесь виїжджати на машині у такий шторм". Таке повідомлення розмістила служба погоди міста Боулдер у Twitter.

В Колорадо щонайменше 184 000 споживачів постраждали від вимкнень світла, пов'язаних з погодою, повідомляє речниця енергокомпанії Xcel Energy Мішель Агуайо і майже 5 000 осіб не мають електроенергії. В Техасі без струму опинились 69 000 осіб. В Денвері аеропорти було тимчасово закрито, а багато рейсів скасовано.

Бомбовий циклон, який пронісся Східним узбережжям США минулого року спричинив загибель декількох людей, а також збої в перевезеннях потягами та літаками і залишив без струму близько двох мільйонів людей, нагадують ЗМІ.

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Аварія літака Boeing 737 MAX Ефіопських авіаліній. Що сталося? Експлейнер
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Аварія літака Boeing 737 MAX Ефіопських авіаліній. Що сталося? Експлейнер

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