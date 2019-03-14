Бомбовий циклон обрушився на центральні регіони США

Значна частина США потерпає від потужних вітрів, злив та великих снігопадів. Такий інтенсивний шторм отримав назву "бомбовий циклон".

Державна служба погоди США видала інформацію стосовно потужних вітрів і штормів в районі Скелястих гір, долини Міссісіпі та Великих Озер.

"Так, це дорівнює урагану категорії 1! Це серйозна ожеледиця. Навіть не намагайтесь виїжджати на машині у такий шторм". Таке повідомлення розмістила служба погоди міста Боулдер у Twitter.

В Колорадо щонайменше 184 000 споживачів постраждали від вимкнень світла, пов'язаних з погодою, повідомляє речниця енергокомпанії Xcel Energy Мішель Агуайо і майже 5 000 осіб не мають електроенергії. В Техасі без струму опинились 69 000 осіб. В Денвері аеропорти було тимчасово закрито, а багато рейсів скасовано.

Бомбовий циклон, який пронісся Східним узбережжям США минулого року спричинив загибель декількох людей, а також збої в перевезеннях потягами та літаками і залишив без струму близько двох мільйонів людей, нагадують ЗМІ.

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