"Борг США має не давати спати" - останнє попередження голови Федеральної резервної системи (ЗМІ)

Борг США скоро перевищить 20 трильйонів доларів. Це "мусить не давати спати вночі", – заявила голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джанет Єллен під час засідання Об’єднаного економічного комітету Конгресу, що відбулося 29 листопада.

Єллен заявила, що вона "дуже занепокоєна" через обсяг та темпи зростання державного боргу США, особливо з огляду на те, що витрати на соціальні програми зростатимуть зі старішанням населення Америки.

"Мене непокоїть траекторія розвитку боргу США", - заявила Єллен.

"Відношення боргу до ВВП у нас становить близько 75 відсотків, що не лякає, однак, це і не низько. Але, якщо подивитись на довгострокові прогнози бюджету СВО, це змусить людей не спати ночами", - попередила очільниця ФРС.

"Це показує, що зі старішанням населення, витрати на програми Medicare, Medicaid та Social Security (соціальне забезпечення - ГА) зростатимуть швидше за податкові надходження, і відношення боргу до ВВП зростатиме", - наголосила вона.

Попередження Єллен, ймовірно, є останнім перед тим, як вона полишить посаду. Єллен оголосила, що вона полишить ФРС після затвердження на посаді кандидата, висунутого Трампом – Джерома Пауелла.

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