Британія «пишається бути серед друзів» України, каже Джонсон Верховній Раді

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна пишається бути серед друзів України у вирішальний історичний час, коли українці героїчно чинять опір російській агресії.

Джонсон 3 травня виступив з перед українським парламентарями через відеозв’язок і зокрема оголосив новий пакет військової допомоги Україні на £300 мільйонів ($370 млн.)

Ваші діти і внуки скажуть, що українці довели світові, що груба сила агресора не варта нічого проти моральної сили народу, який прагне бути вільним.

Нещодавно Лондон оголосив, що зокрема готується надати Україні самонавідні ракети Брімстоун (Brimstone), а також бронемашини Стормер (Stormer) оснащені протиповітряними ракетами.

Британський прем’єр-міністр, який також є депутатом парламенту, нагадав українським колегам:«Коли моя країна була перед загрозою вторгнення в часи Другої Світової війни, наш парламент, як і ваш, продовжував засідання впродовж конфлікту, а британський народ виявляв таку єдність і рішучість, що ми згадуємо той час найбільшої загрози, як нашу найкращу годину».

«Це найкраща година України, епохальний розділ вашої національної історії, про яку згадуватимуть незчисленні наступні покоління… Ваші діти і внуки скажуть, що українці довели світові, що груба сила агресора не варта нічого проти моральної сили народу, який прагне бути вільним», - сказав Борис Джонсон, який 9 квітня особисто відвідував Київ.

Вислів «найкраща година» (finest hour) відомий з промови Вінстона Черчилля у Палаті Громад 18 червня 1940 року, в якій він проголосив, що Британія воюватиме проти нацистської Німеччини, незважаючи на тодішні успіхи гітлерівців у Європі.

Український президент Володимир Зеленський у відеозверненні до британського парламенту 8 березня також згадував так звану «Битву за Британію» в часи Другої Світової війни і посилався на висловлювання Вінстона Черчилля.



«Ми будемо битися в лісах, на полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах... І я хочу від себе додати: ми будемо битися на териконах, на березі Кальміуса та Дніпра! І ми не здамося!», - сказав Зеленський британським парламентарям, перефразовуючи речення з промови Черчилля 4 червня 1940 року у Палаті Громад.

Велика Британія, як і США, опинилася серед перших країн, що розпочали регулярне постачання зброї для України, щоб допомагати боронитися від нового вторгнення Росії, що почалося 24 лютого.

Тепер британська військова розвідка, оцінюючи перебіг російської війни в Україні, стверджує, що внаслідок вторгнення і боїв на українській території армія Росії «зараз значно слабша і матеріально, і концептуально».

«Відновлення (російської армії) буде ускладнене санкціями. Це матиме тривалі наслідки для здатності Росії застосовувати звичайну військову силу», - сказано у повідомленні 3 травня.