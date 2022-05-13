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ЄС надасть Україні нову військову допомогу на 500 мільйонів євро, заявив Борель
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель заявив у п’ятницю, 13 травня, що блок надасть Україні військову підтримку ще на 500 мільйонів євро. Також він висловив упевненість, що у найближчі дні буде досягнута угода щодо ембарго на російську нафту.
У розмові з журналістами в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи на півночі Німеччини Борель сказав, що військова підтримка буде надаватися важким озброєнням, таким як танки та артилерія. Таким чином уся військова допомога блоку Україні сягатиме приблизно 2 мільярдів євро.
"Новий імпульс для військової підтримки. (Це буде) посилення тиску на Росію за допомогою економічних санкцій і продовження міжнародної ізоляції Росії та протидії дезінформації", - сказав він.
Борель заявив, що він також оптимістично налаштований щодо того, що ембарго ЄС на російську нафту також може бути узгоджено в найближчі дні.
"Я впевнений, що у нас буде угода. Вона нам потрібна, і ми її матимемо. Ми повинні позбутися нафтової залежності від Росії", - сказав він.
"Якщо не буде згоди на рівні послів, то в понеділок міністри, коли зберуться, мають надати політичний імпульс."
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У Конгресі закликають соцмедійні платформи краще зберігати потенційні докази російських злочинів в Україні
Керівники чотирьох комітетів Конгресу звернулися до компаній соціальних медіа із проханням зберігати вміст ймовірних доказів російських злочинів в Україні.
У четвер, 12 травня, конгресвумен Керолін Б. Мелоні, голова Комітету з нагляду та реформ, та конгресмени Стівен Ф. Лінч, голова підкомітету з національної безпеки, Грегорі В. Мікс, голова комітету із закордонних справ, і Білл Кітінг, голова підкомітету з питань Європи, енергетики та довкілля, надіслали листи до компаній Meta, Twitter, YouTube та TikTok із закликом «зберігати та архівувати вміст, опублікований на їх платформах, який потенційно може бути використаний як доказ російських військових злочинів, злочинів проти людства та інших звірств в Україні». Усі конгресмени представляють Демократичну партію США.
На прохання «Голосу Америки» офіс конгресмена Мікса поділився цими листами.
"Соціальні медіа регулярно видаляють графічний контент, який прославляє насильство або людські страждання, або може призвести до подальших вчинків насильства, і правомірно впровадили політику щодо графічного вмісту для захисту своїх користувачів", - йдеться у листі від імені членів Конгресу.
У той же час, висловлюють вони стурбованість, таким чином може бути видалений зміст, який може бути потенційним доказом геноциду, воєнних злочинів та порушень прав людини, у тому числі – автоматично, за допомогою штучного інтелекту.
У листах наводиться заява "Варти з прав людини" від 2020 року, в якій йдеться, що «з близько 5400 одиниць соцмедіа-контенту, який підтверджує звинувачення у порушенні прав людини з 2007 року, більше 11% згодом було видалено з таких платформ, як Facebook, Twitter і YouTube».
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У листі йдеться про злочини російських військових проти українського народу, які або самі росіяни або свідки розміщують у соціальних медіа, та наводяться заяви ОБСЄ, ООН, Державного департаменту про те, що вони можуть становити воєнні злочини.
«Якщо підтвердити справжність цього вмісту, він може надати уряду США та міжнародних слідчих з прав людини вагомі докази, які допоможуть підтвердити звинувачення у військових злочинах та інших звірствах, вчинених російськими військами проти народу України», - стверджують конгресмени.
Вони нагадують, що соцмережевий контент вже використовувався для розслідування та судового переслідування воєнних злочинів під час попередніх конфліктів, зокрема скоєних в Сирії та Лівії.
Конгресмени висловлюють сподівання, що цей крок допоможе зокрема Міжнародному Кримінальному судові, ОБСЄ та уряду США у збиранні доказів військових злочинів.
«Цим організаціям знадобиться доступ до всієї наявної інформації та доказів, включаючи контент, розміщений на платформах соціальних мереж, для проведення ретельного та повного розслідування».
Конгресмени висловлюють стурбованість, що компанії не мають належного рівня архівування, та просять їх вжити заходів для збереження вмісту, включаючи метадані, та «попрацювати над тим, щоб цей вміст був доступним для міжнародних слідчих з прав людини, відповідно до відповідних законів і правил про конфіденційність».
Цей лист не є обов’язковим для виконання компаніями.
Раніше, в інтерв’ю журналістці англомовної редакції “Голосу Америки” Вероніці Балдерас Іглесіас Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова розповідала, що на офіційному вебсайті відомства створили платформу для збору доказів, залучивши велику кількість волонтерів.
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«Дуже важливі також соціальні медіа, тому що це відкриті ресурси, які ми можемо використовувати. У нас є команда із близько 100 прокурорів, що працюють з відкритими ресурсами, аналіз цієї інформації для нас є дуже важливим», - сказала вона.
США надають підтримку українському урядові у тому, аби ці докази були прийнятні в міжнародних судах, та у захисті цієї інформації від хакерів.
«Війна, яка ведеться зараз в інформаційній сфері, настільки ж активна, як і те, що відбувається в самій країні. Ми намагаємося надати широку підтримку українській владі, щоб допомогти їм пройти через всі надзвичайні ситуації, з якими вони будуть стикатися під час розслідування цих злочинів» - сказав в інтерв’ю Центральній службі «Голосу Америки» Клінт Вільямсон, колишній спеціальний посол з питань воєнних злочинів.
Під час слухань у Сенатському комітеті закордонних справ із затвердження її на посаду Посолки США в Україні кандидатка Бріджит Брінк своїм особистим пріоритетом назвала допомогу США Генпрокуратурі України, Раді ООН з прав людини, ОБСЕ та Міжнародному кримінальному суду у документуванні та зборі доказів ймовірних російських військових злочинів в Україні.
«Світ повинен знати, і ті, хто чинить ці злодіяння, повинні знати, що ми не зупинимося. Ми будемо невблаганними в нашому переслідуванні. Ми будемо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні. Можу вам сказати, що це також буде моїм особистим пріоритетом», – сказала вона.
Влада Росії відхиляє закиди щодо причетності до воєнних злочинів, втім ігнорує численні запити на інтерв'ю на цю тему.
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- Голос Америки
Війну РФ проти України обговорюють на саміті США та країн Південно-Cхідної Азії
У Вашингтоні триває дводенний саміт США та країн Асоціації Південно-Cхідної Азії (ASEAN). Серед питань, які обговорять лідери країн, і повномасштабне вторгнення Росії до України, повідомили в Білому домі.
"Україна точно буде на порядку денному саміту ASEAN", - заявила в четвер речниця Білого дому Джен Псакі.
Вона відзначила, що країни ASEAN є "важливими партнерами у висвітленні агресивних дій Росії і вторгнення до України, вони беруть участь у підтримці санкцій і, звичайно, їх виконують". Псакі також підкресліла, що цей конфлікт є "унікальнім часом в сучасній світовій історії".
США докладають зусиль, щоб сформувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Країни асоціації зацікавлені в збереженні принципу захисту суверенітету менших країн, йдеться в матеріали Washington Post, присвяченому саміту. Ймовірно, США переконуватимуть учасників саміту видати заяву з осудом російського вторгнення та на підтримку санкій, припускають у виданні.
Єдиний член організації, який запровадив санкції проти Росії - це Сінгапур, пише видання NPR. Інодонезія та Філіппіни заявили, що не будуть запроваджувати санкції проти Росії, а В'єтнам, М'янма та Лаос традиційно залежать від Росії в поставках зброї, зауважує видання. Таїланд засудив вторгнення під час голосування в ООН, але також утримується від санкційної політкики.
До складу ASEAN входять Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, В'єтнам. Для М'янми залишили порожній стілець на саміті, який представляв би на саміті місце цивільного уряду, скинутого під час військового перевороту.
В статті використано матеріали англомовної служби Голосу Америки, NPR, Washington Post.
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ЄС подає план обходу російської блокади України для допомоги експорту збіжжя
Європейська Комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, запропонувала створення так званих «Ліній солідарності», щоб допомогти Україні відновити масштабний експорт сільськогосподарських товарів призупинений внаслідок вторгнення Росії.
«За нормальних умов Україна могла продавати 75% вирощеного у себе зерна, отримуючи з цього 20% річних експортних доходів», - нагадує Єврокомісія.
ЄС хоче допомогти Україні та сприяти відновленню її економіки, а також зробити внесок у стабілізацію на світовому ринку харчів та зміцнити глобальну харчову безпеку.
Тепер російська армія захопила українські порти на Азовському морі і тримає у фактичній блокаді порти України на Чорному морі, через які зазвичай відправляли близько 90% українського експорту збіжжя.
Україна також стверджує, що російські окупанти на захоплених територіях забирають українське зерно та вивозять його в Росію і навіть намагаються продавати його в інші країни.
Єврокомісія оголосила 12 травня, що береться за велетенське завдання: «краще поєднати й інтегрувати інфраструктуру України з інфраструктурою ЄС», щоб «скоординувати й оптимізувати ланцюги постачання, створити нові маршрути» українському сільськогосподарському експорту.
«ЄС хоче допомогти Україні та сприяти відновленню її економіки, а також зробити внесок у стабілізацію на світовому ринку харчів та зміцнити глобальну харчову безпеку», - проголошують в Брюсселі.
Адіна Велян, комісарка ЄС з транспорту, сказала, що завдяки тим зусиллям Україна упродовж менш ніж трьох наступних місяців матиме можливість експортувати 20 мільйонів тонн збіжжя - близько половини загальних експортних обсягів.
«Вирішуючи негайні завдання і довготермінові, ми працюватимемо з українською владою, а також з сусідніми з Україною країнами - членами ЄС, які докладають усіх зусиль у цій кризі», - сказала Адіна Велян.
Але зараз, попри ті зусилля, український наземний експорт потерпає від затримок.
«Тисячі залізничних вагонів і вантажівок вимушені простоювати, очікуючи на перетин кордону з України. Зараз ті простої вагонів становлять в середньому 16, а на деяких кордонах до 30 днів», - визнає Єврокомісія, вказуючи зокрема на технічні перешкоди, зокрема те, що українські вагони розраховані на ширину колії, яка відрізняється від стандарту залізничної мережі Європи.
Пріоритетами у створенні системи «Ліній солідарності» для України в Брюсселі визначили:
- Забезпечення більшої кількості транспортних засобів, суден і вантажівок з залученням структур країн ЄС.
- Пріоритезація українського сільськогосподарського експорту на транспортних мережах і в терміналах.
- Забезпечення гнучкості на митницях, щоб пришвидшити перетин кордонів.
- Створення можливостей для тимчасового складування експортних товарів з України в країнах ЄС.
Європейські посадовці також сподіваються, що краща інтеграція України в транспортні та інші інфраструктурні мережі ЄС надалі допомагатиме і у відбудові української економіки зруйнованої війною.
Однією з перспектив на майбутнє називають можливість залучення України й Молдови до проекту Транс-європейська транспортна мережа TEN-T (Trans-European Transport Network), що фінансує подолання технічних та інших проблем у перевезеннях на європейському континенті.
У Європі зараз визнають, що без розблокування українських портів, зокрема порту Одеси, масштабний експорт з України буде проблематичним.
Видання Politico.eu зауважує, що нещодавно для завантаження лише одного транспортного судна в румунському порту Констанца 70 000 тоннами українського збіжжя були задіяні 49 барж і потягів, які перевезли вантаж через кордон з України.
«Якщо порахувати, то ви побачите, що для перевезення 20 мільйонів тонн зерна буде потрібно неймовірних 10 000 барж і майже 300 великих транспортних суден», - цитує Politico.eu Адіну Велян.
Тарас Тополя: про своє 24 лютого, концерт на станції метро “Хрещатик”. Інтерв’ю
Лідер українського гурту “Антитіла” Тарас Тополя з першого дня повномасштабної війни служить у територіальній обороні. Спочатку у Києві, тепер у Харкові. У перервах між військовими завданнями, музикант встигає і успішно співпрацювати зі світовими зірками – Едом Шираном та Боно з U2.
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