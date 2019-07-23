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Борис Джонсон - новий прем'єр-міністр Великої Британії про Україну та Росію

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Борис Джонсон стане новим прем’єр-міністром Великої Британії. Ми зібрали цитати Джонсона про Україну та Росію.

Про Україну

  • Реформи в Україні "мають перемогти і вони переможуть", - заявив тогочасний міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон на міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка пройшла у Копенгагені у червні 2018 року.
  • "Велика Британія буде з вами на кожному кроці: чи це підтримка і тренування ваших військових, чи допомога у боротьбі з корупцією, чи в низці інших аспектів", - Борис Джонсон, червень 2018 року.
  • "Корупцію треба викорінити", - наголосив Джонсон, виступаючи на конференції з питань реформ в Україні у 2017 році.

  • "Вважаю, всі погодяться, що нам потрібно робити більше, щоб втілити ідеї тих, хто мужньо виходив під кулі снайперів протягом Майдану", - Борис Джонсон, червень 2017 року.

Про Росію

  • "Я думаю, що одна з цікавих речей, що відбуваються на даний момент, полягає у тому, що Росія настільки неймовірно хитра у сіянні сумнівів і непорозумінь, поширенні фейкових новин і намаганні "скаламутити воду", - заявив глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон 23 квітня 2018 року за підсумками переговорів глав зовнішньополітичних відомств країн "Великої сімки" в канадському Торонто.

  • "Кремль недооцінив силу міжнародного ставлення", - Борис Джонсон жорстко розкритикував Росію під час своєї промови на бенкеті у мера Лондона 28 березня 2018 року.

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