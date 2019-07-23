Борис Джонсон - новий прем'єр-міністр Великої Британії про Україну та Росію

"Я думаю, що одна з цікавих речей, що відбуваються на даний момент, полягає у тому, що Росія настільки неймовірно хитра у сіянні сумнівів і непорозумінь, поширенні фейкових новин і намаганні "скаламутити воду", - заявив глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон 23 квітня 2018 року за підсумками переговорів глав зовнішньополітичних відомств країн "Великої сімки" в канадському Торонто.