Після України, Боснія може стати гарячою точкою Європи

"Крім України, я вважаю, Боснія має найбільший потенціал для конфлікту з будь-яких країн Європи. Лякає, що треновані Росією бойовики підтримують сербських сепаратистів Боснії". Так відреагував колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер на повідомлення про активізацію тренованих Росією бойовиків в Боснії.

Треновані Росією бойовики допомагають створити бойовий підрозділ лідера сербських сепаратистів в Боснії, стверджує видання The Guardian, посилаючись на місцеву боснійську пресу.

Місцева преса повідомляє, що формування під назвою "Сербська честь", яке проходило навчання в фінансованому Росією "гуманітарному центрі Сербії", зараз створює збройну групу, яку можна використати проти опонентів Милорада Додика. Наявність тренованих Росією сепаратистів також підтверджує міністр безпеки Боснії Драган Мектіч, зазначає видання.

Для формування бойової групи лояльної до Додика, залучали сербський криміналітет, пише місцева преса. Про це свідчить документ служб безпеки, що потрапив до преси. В ньому також йдеться про нові цілі підрозділу, які обговорювали помічники Додика з керівниками "Сербської честі". Серед таких цілей наводиться "можливе втручання, якщо опозиція захоче завадити діяльності влади".

Один з лідерів підрозділу – Боян Стойкович, колишній сербський десантник, який проходив навчання в Москві - написав під фотографією Путіна в Instagram: "за такого президента варто віддати життя". Під фото Додика він написав: "ніхто не здатний нам зашкодити. Ми - сильніше долі".

"Це – частина ширших змін міжнародного порядку, що почалися із вторгнення до Грузії, Сирії, України та втручання до виборів США", - переконаний Реуф Байрович, колишній міністр енергетики Боснії.

"Росіяни вирішили скористатись зі свого впливу на Балканах, щоб досягти бажаного для них результату: припинення Дейтонських угод і формування сербського державного утворення", - зазначив експерт.

Існування такого підрозділу також створює загрозу дестабілізації на Балканах та опору розширенню НАТО.

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