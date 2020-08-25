Як одна конференція в Бостоні сприяла поширенню коронавірусу по цілій території США - дослідження

Американські дослідники з’ясували, що одна конференція в Бостоні (штат Массачусетс), стала причиною значної частини заражень у штаті та по всій території США. Про це йдеться в cпільному дослідженні генетиків декількох провідних медичних інститутів Массачусетса.

Науковці змогли відслідкувати поширення вірусу завдяки його особливій мутації, що змінила його генетичний код від інших. Це свого роду “мітка” - щоразу, коли вірус передавався далі, мутація передавалась теж. Вперше у США мутований коронавірус виявили в учасників дводенної конференції в Бостоні, що відбулась 26-27 лютого.

Це була щорічна зустріч фармацевтичної компанії Biogen - на подію зібрались 175 людей зі всієї та Америки та закордону. Дослідники з'ясували, що один із учасників був інфікований мутованим коронавірусом. Станом на той час у США підтвердили 15 випадків заражень, а ВООЗ ще не оголосила пандемію. Після закінчення конференції люди розлетілись до своїх міст - а протягом двох наступних тижнів COVID-19 виявили у 35 учасників події.

Тепер дослідники проаналізували майже 800 генетичних кодів вірусу різних людей з різних місць. Станом на липень, мутований вірус з бостонської конференції виявили в третини отриманих зразків штату Массачусетс, і в 3% зразків у США.

Серед іншого з’ясувалось, що в квітні мутований вірус потрапив у два притулки для безхатченків у Бостоні, де заразив щонайменше 122 осіб. Звідти він поширився далі.

“Як на конференції, так і в притулках, одна людина заразила десятки інших”, - кажуть дослідники.

В коментарі Washington Post організатори конференції Biogen заявили, що дотримувались усіх рекомендацій медиків, які існували на той час. “Лютий був майже півроку тому, і це був час, коли загальні знання про коронавірус були обмежені. Ми б ніколи свідомо не ставили нікого під ризик”, - заявила речниця компанії.

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