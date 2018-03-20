Боже помагай 25%, які не голосували за Путіна – сенатор Ґрем "привітав" Путіна

"Вітання російському президенту Путіну з його фальшивою перемогою у фальшивих виборах. Боже допоможи тим 25%, які за нього не голосували". Так прокоментував результати президентських виборів в Росії сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем.

Раніше, демократ-конгресмен США Адам Шифф розкритикував Путіна за пригнічення демократичної опозиції і дав зрозуміти, що для президента Трампа було б небажаним вітати Путіна з перемогою.

"Легко отримати 73% голосів, коли ти забороняєш "опонентам" балотуватись. Після його схвалення пожиттєвого строку для Сі з Китаю, чи привітає наш президент Путіна з успішним знищенням демократичної опозиції?", - заявив Шифф у Twitter.

Сьогодні президент США Дональд Трамп привітав президента Росії Путіна з переобранням. Він повідомив журналістам, що незабаром може зустрітись з Путіним, щоб обговорити скорочення озброєнь, а також питання України та Сирії. Про це повідомляє Стів Геман, кореспондент "Голосу Америки" у Білому домі.

Російські вибори критикували через пригнічення демократичної опозиції, а також численні порушення.

Єдиний справжній суперник Путіна, активіст Навальний не зміг взяти участь у виборах через звинувачення у шахрайстві, які, за його заявою, були вигадані спеціально, щоб він не зміг балотуватись.

Під час голосування надходили повідомлення про сотні порушень. Однак Елла Памфілова, голова виборчої комісії РФ, заявила, що істотних порушень протягом голосування не було, були лише "незначні місцеві скарги". Її заступник заявив у Twitter: "немає жодної іншої країни в світі, яка б мала той самий рівень прозорості, який ми тепер демонструємо".

Спостерігач виборів від Європейського парламенту сказав «Голосу Америки»: "Гадаю, уряд досяг того, чого прагнув".

На відео, які поширювали активісти, зафіксовано ряд порушень під час голосувань. Наприклад, на дільниці в республіці Саха, видно, як посадовець наповнює скриньку для голосування в той час, як справжні виборці чекають в черзі на можливість проголосувати. В Дагестані спостерігача побили після того, як він відмовився перестати знімати несправжніх виборців. На іншому відео видно, як жінка наповнює скриньки для голосування, в той час, як увагу спостерігачів відволікали.

Деякі виборці повідомляли, що їх примушували голосувати директори заводів і вказували фотографувати бюлетені на доказ того, що вони голосували. Спостерігачі від опозиції заявляли, що їх підрахунки явки виборців суттєво відрізняються від офіційних даних. Різниця сягає 12-35 відсотків в деяких містах та регіонах.

Дивіться також: Громадяни Росії у Вашингтоні і Нью-Йорку голосували під акомпанемент протестів