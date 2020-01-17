У Держдепі попередили Іран про подальшу ізоляцію

Загрози, зроблені Іраном щодо США і союзних держав призведуть лише до ще більшої ізоляції країни. Про це у п'ятницю на прес-брифінгу у Держдепартаменті заявив Брайан Хук, спецпредставник США з питань Ірану, повідомляє Reuters.

«Чим більше Іран буде загрожувати миру, тим більш ізольованим він буде ставати», - заявив Хук.

Напередодні верховний правитель Ірану аятола Хаменеї вперше за останні вісім років особисто провів молитву в мечеті Моссано в Тегерані.

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, Хаменеї виступив з різкою критикою на адресу США і союзників, заявивши, що «вороги Ірану намагаються використовувати трагедію із загиблим лайнером, щоб відвернути увагу громадськості від вбивства Сулеймані».

За словами аятоли, смерть колишнього командира сил «Аль-Кудс» «оплакують мільйони іранців і тисячі іракців».

«Опір повинен продовжуватися, поки регіон не буде повністю очищений від ворожої тиранії», - заявив аятолла.

Під час прес-брифінгу у Держдепі Брайан Хук повідомив журналістам, що США запровадили санкції проти бригадного генерала Корпусу вартових ісламської революції.

Брайан Хук також заявив, що США закликають світову спільноту запровадити санкції проти представників офіційного Тегерана.

«Минулого тижня багато іранців знову вийшли на вулиці, протестуючи проти корумпованого уряду, яке бреше їм. Президент Трамп визнав їх сміливість у своїх твітах, опублікованих минулого тижня на мові фарсі, з висловленням підтримки на адресу іранського народу. Ми закликаємо всі країни приєднатися до нас, зокрема, у запровадженні санкцій проти іранських чиновників за порушення прав людини », - заявив Хук.

Представник Держдепартаменту нагадав про ефект американських санкцій, завдяки яким іранський режим опинився у глибокій економічній кризі. За словами Хука, суворі санкції, «мають величезний вплив, і іранський народ справедливо звинувачує власний уряд за 40 років корупції, поганого управління і злодійства».

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