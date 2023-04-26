Президент Бразилії закликав створити "мирну групу" для досягнення угоди між Росією та Україною

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва в середу, перебуваючи з візитом в Іспанії, знову закликав створити "мирну групу" для досягнення угоди між Росією та Україною, заявивши, що можна буде обговорити все, що завгодно, коли країни сядуть за стіл для переговорів про мир, повідомляє агентство Reuters.

"Є багато речей, які потрібно обговорити - Крим, інші території, НАТО", - сказав Лула під час спільної із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом прес-конференції. Він додав, що не йому вирішувати, кому належить Крим: "Це дискусія між Росією та Україною".

Згідно зі спільною заявою, Санчес, який є твердим прихильником європейської точки зору, що Україна захищається від російської агресії, привітав пояснення Лули щодо його мирної ініціативи. Разом з тим Санчес наголосив, що Іспанія підтримує мирний план із 10 пунктів президента України Володимира Зеленського, який передбачає виведення Росії з усіх окупованих територій, включаючи Крим.

"Я хочу подякувати Лулі за його участь і зацікавленість у допомозі групі країн-посередників для сприяння миру", — сказав Санчес на прес-конференції, додавши, втім, що вони розходяться в "нюансах" щодо типу миру, якого прагнуть.

Санчес заявив, що "справедливий і стійкий мир" настане лише після повного виведення російських військ з території України.

Мирна пропозиція Лули, заснована на бразильській традиції невтручання та нейтралітету, закликає групу країн, які не беруть участі у війні, залучити Росію та Україну до переговорів.

Цього місяця він викликав гостру критику багатьох західних країн, коли закликав Сполучені Штати та їхніх європейських союзників припинити постачання зброї Україні, заявивши, що вони "затягують" війну. У відповідь Білий дім звинуватив його у "повторюванні російської та китайської пропаганди".

Після цього Лула змінив свою риторику і під час візиту до Португалії та Іспанії неодноразово засуджував порушення Росією територіальної цілісності України.

"Я розумію європейський погляд на цю війну. Це неприйнятно, щоб одна країна вдерлася в іншу, але це війна, в якій я не бачу, щоб хтось говорив про мир", - сказав він у промові на бізнес-конференції в Мадриді у вівторок.

У статті використано матеріали Reuters