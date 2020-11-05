Звинувачення у корупції висунули проти сина президента Бразилії

Бразильські прокурори звинувачують сина президента країни Жаїра Болсонару, Флавіо, у корупції під час перебування на посаді законодавця штату Ріо-де-Жанейро.

Державні прокурори Ріо-де-Жанейро звинувачують Флавіо Болсонару у розкраданні, відмиванні грошей та організації злочинної організації з 2007 по 2018 рік, коли він буцімто забирав гроші із зарплати своїх працівників, у бутність депутатом штату Ріо-де-Жанейро.

Флавіо та ще 16 осіб, включно із його колишнім водієм на ім'я Фабріціо Квейроз (Fabricio Queiroz), підозрюються у причетності до схеми.

Як повідомляється, слідчі розпочали розслідування схеми у 2018 році, коли аудитори помітили незвичні перекази сотень тисяч доларів на рахунок, керований Фабріціо Квейрозом.

У своєму дописі в Instagram Флавіо заперечив будь-які протиправні дії, припускаючи, що звинувачення можуть бути політично вмотивованими, оскільки його батько раніше проводив агітацію на антикорупційній платформі.

"Президент Бразилії Жаїр Болсонару прийшов до влади, обіцяючи подолати корупцію. Тепер бразильскі прокурори висунути звинувачення у корупції проти сина президента Флавіо Болсонару, сенатора", - твітує Кеннет Рот виконавчий директор правозахисної організації Human Rights Watch.

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