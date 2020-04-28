Раднику Білого дому з питань охорони здоров'я США сподобалось, як його втілив Бред Пітт

Радник Білого дому з питань охорони здоров'я Ентоні Фаучі сказав, що йому подобається, як його втілив Бред Пітт у комедійному шоу телеканалу NBC Saturday Night Life (SNL). SNL - популярне комедійне телевізійне скетч-шоу, яке виходить з 1975 року, де учасники шоу і запрошені зірки втілюють сатиричні образи політиків, спортсменів та простих американців.

"З'явилося чимало дезінформації про вірус, і так, президент дещо вільно виклав наші поради. Отже, сьогодні ввечері я хотів би пояснити, що президент намагався сказати", - сказав Пітт в образі Фаучі. Пітт від імені Фаучі скептично і з гумором коментує заяви президента Трампа. Зокрема, каже: "Коли він сказав, що кожен зможе протестуватись на коронавірус, він хотів сказати... що майже жоден не зможе".

А на його слова про можливість ін'єкцій дезінфікуючих засобів у кров або прогрівання тіла людини ультрафіолетом, щоб убити вірус, Пітт із соромом заплющує очі чи закриває обличчя руками.

Наприкінці ролика Пітт знімає сиву перуку й окуляри і дякує Фаучі за його "спокій і чіткість" в інформуванні американців, а також висловлює вдячність усім медикам "на передовій боротьби" проти вірусу.

Діяльність Фаучі загалом позитивно висвітлюється американськими ЗМІ, вклюзно з тими, які критично ставляться до діяльності адміністрації США спрямованими на подолання коронавірусу. 79-річний Ентоні Фаучі 36 років очолює Національний Інститут алергій та інфекційних захворювань.

У вівторок Фаучі назвав гру Пітта "чудовою роботою": "Він гарно передав хрипоту мого голосу, жести", але "йому ще треба попрацювати над моїм бруклінським акцентом".

Два тижні тому в ефірі CNN ведуча жартома запитала Фаучі, що якщо його образ втілять в ефірі SNL, якого актора б він хотів бачити в ролі себе. Той зі сміхом відповів, що Бреда Пітта.

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