Філіп Брідлав: НАТО має збільшити підтримку України та бути готовим до виконання завдань, незважаючи на пандемію

Навіть під час пандемії, НАТО має фокусуватись на ефективному виконанні завдать і підтримувати готовність своїх сил. Про це в інтерв‘ю Російській службі «Голосу Америки» заявив Філіп Брідлав, колишній командувач Об‘єднаними силами НАТО в Європі.

Кошти, люди, навчання - такі основні виклики, на думку Брідлава, постали перед Альянсом через епідемію коронавірусу.

«На мою думку, головне для НАТО наразі має бути підтримка своєї готовності, і є три види викликів, пов‘язаних з цим, - говорить експерт. - По-перше, гроші - кошти, які мали бути витрачені на підтримку готовності, тепер йтимуть - і це правильно - різним країнам на подолання COVID-19. По-друге, люди, готовність людських ресурсів - дехто заразився вірусом, деяких було направлено на надання підтримки владі своїх країн і їх таким чином зняли із задач НАТО, тому готовність в плані наявності особового складу, також зменшується. По-третє, як НАТО вже заявило, основні навчання буде скасовано. Серед цього нам потрібно пам‘ятати, що Альянс має певні задачі і ці задачі передбачають готовність до їх виконання. Надходження грошей до бюджету, готовність людей і навчання наших сил мають залишатись у центрі уваги».

Росія намагається скористатись з епідемії для поширення дезінформації та впливу, говорить Брідлав, але відзначає - інформаційні атаки не є новим викликом для Альянсу.

«​НАТО завжди було ціллю таких атак. Путін постійно намагається знайти розбіжності серед союзників і максимально збільшити її, щоб розділити країни Євросоюзу, країни-члени НАТО. Тому ми маємо уважно слідкувати за спробами підірвати нашу єдність, маємо усвідомити, що дезінформаційна кампанія - це реальність, побачити які інструменти використовують ті, хто нас роз‘єднує і впевнено допомогти нашим суспільствам зрозуміти як ці інструменти використовуються.

Враховуючи те, що кампанія з дезінформації надходить з Росії, варто звернути увагу, наприклад, на те, що при пошуку в YouTube за словами «Росія-Москва-коронавірус» ви побачите вельми сумні історії про те, що насправді відбувається в російських лікарнях і медзакладах

На деякі країни випали жахливі випробування - подивіться що відбулось в Італії, подивіться як Росія намагалась з цього скористатись. Зараз багато говорять, чи була цінною допомога надана Італії Росією, чи справді це була допомога, або Росія зробила з цього шоу.

Враховуючи те, що кампанія з дезінформації надходить з Росії, варто звернути увагу, наприклад, на те, що при пошуку в YouTube за словами «Росія-Москва-коронавірус» ви побачите вельми сумні історії про те, що насправді відбувається в російських лікарнях і медзакладах, а також те, що ці відео повсякчас прибирають, чи намагаються прибрати, намагаються я завадити їх публікації. Однією з тем цих видно є те, що в російських лікарнях скаржаться на відсутність необхідного обладнання, критикують пересилання цього обладнання за кордон.

Там показані справді важкі умови в цих лікарнях і є різні свідчення, не підверджені офіційно про серйозну відмінність офіційних і реальних даних про зараження в Росії.

Тому маємо розуміти з якою метою проводиться кампанія з дезінформації і розвінчувати її», - наголошує експерт.

Коментуючи підтримку України з боку НАТО, Брідлав закликав Альянс до більш рішучої позиції з підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Ми маємо продовжити підтримку демократично обраного керівництва України.

«Україна - суверенна країна, - наголосив експерт, - яка обрала свого президента переважною більшістю і такою ж переважною більшістю змінила розстановку сил у законодавчій владі, давши мандат на ті дії, на які очікує український народ.

Ми маємо продовжити підтримку демократично обраного керівництва України. Вважаю, що ми маємо набагато більш потужно просунутись у нашій підтримці країни, територію якої окуповано російськими військами. Росія двічі використовувала своїх військових, щоб силою змінити міжнародно визнані кордони України. Якщо згадати 1990-ті роки, Росія у відповідь на те, що Україна відмовилась від ядерної зброї, стала одним із гарантів суверенітету та цілісності України. Ми маємо притягти Росію до відповідальності за порушення своїх обіцянок і ми - Захід, НАТО, інші країни - маємо рішучіше просувати ті процеси, які приведуть до вирішення цих проблем України, які поки не просуваються».

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