Звідки взялося слово Brexit - “Брекзит”, брексіт?

Англомовний термін Brexit утворений злиттям двох слів: Britain - Британія та exit - вихід.

Після британського референдуму 2016 року це слово стало широко вживаним для позначення припинення членства Великої Британії у Європейському Союзі.

Частина україномовних засобів масової інформації у текстах використовують написання слова Brexit англійською, а інші пишуть його кирилицею як брекзіт, брекзит, брексіт. Часом ці слова пишуть з великої літери і деколи в лапках.

Оксфордський словник англійської мови Oxford English Dictionary вважає, що слово Brexit з’явилося 2012 року за зразком вигаданого у той час терміну Grexit, коли у ЗМІ обговорювали можливий вихід Греції з європейських інституцій на тлі тодішньої грецької фінансової кризи.

У перші роки деякі британські ЗМІ використовували слово “Brixit”, але воно було поступово витіснене.

Різні приголосні звуки і непевний голосний

У різних країнах і, зокрема, у самій Британії та у США слово Brexit часто лунає по-різному.

Оксфордський словник подає два офіційні варіанти вимови: /ˈbrɛksɪt/, а також /ˈbrɛgzɪt/.

Фахівці вказують на головні варіанти вимови сполучення двох приголосних звуків, позначених англійською літерою x: [ кс ], або [ ґз ].

Також по різному у тих варіантах може лунати голосний звук позначений англійською літерою і - або ближче до українського звуку [ и ], або до звуку [ і ].

Двотомний англійсько-український словник, надрукований київським видавництвом “Освіта” 1996 року, укладений Миколою Баллою, вказує, що звук, позначений літерою і в англійське слові exit “вимовляється, як звук, середній між [ і ] та [ и ]”.

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