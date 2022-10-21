Британські військові засумнівалися у боєздатності російсько-білоруського угруповання

У п'ятницю, 21 жовтня, Міністерство оборони Великобританії припустило, що нещодавня заява білоруського лідера Олександра Лукашенка про те, що тисячі військовослужбовців з його країни та Росії сформують нове спільне угруповання, навряд чи буде реалізовано на практиці.

Лукашенко заявив, що 70 тисяч білоруських і до 15 тисяч російських військовослужбовців утворюють нове спільне російсько-білоруське угруповання військ.

Британське міністерство у своєму розвідувальному зведенні, опублікованому в Twitter, назвало «неймовірним» розгортання значного додаткового російського контингенту в Білорусі.

Міністерство оцінило можливості Росії та Білорусі щодо комплектації контингенту на своїй сторінці у Twitter: «Росія навряд чи зможе створити боєздатні формування заявленої чисельності, оскільки її сили зайняті в Україні. Білоруські збройні сили, найімовірніше, мають мінімальний потенціал для проведення складних операцій».

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що у Вашингтона немає свідчень того, що білоруські війська воюють в Україні і що нова домовленість про спільне угрупування призвела до якісного зрушення в участі Білорусі у війні проти України. Він припустив, що стратегія Росії полягає у тому, аби ЗСУ продовжували розміщувати частину своїх сил на півночі країни для потенційного захисту і не могли їх використовувати на Донбасі чи півдні.

Тим не менш, сказав Кірбі, до початку і протягом воєнного вторгнення Росії в Україну, Білорусь служила плацдармом та базою перепочинку для російських військових.

«Тож Білорусь, безумовно, надала матеріальну, моральну та відчутну підтримку вторгненню Росії в Україну», - наголосив він.

У статті використані матеріали російськомовної служби "Голосу Америки".