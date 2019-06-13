Як британські консерватори обирають лідера собі і прем'єр-міністра країні

Урядова Консервативна партія Великої Британії розпочала процес обрання свого нового лідера, який повинен стати прем’єр-міністром країни.

На початковому етапі виявилися 10 кандидатів - представників парламентської фракції консерваторів, які змогли заручитися рекомендаціями принаймні 8 колег.

Процедура:

13 червня - перше коло відсіювання кандидатів таємним голосуванням 313 членів парламентської фракції Консервативної партії

перше коло відсіювання кандидатів таємним голосуванням 313 членів парламентської фракції Консервативної партії 18, 19 і 20 червня - наступні кола відсіювання, які залишать двох кандидатів

наступні кола відсіювання, які залишать двох кандидатів 22 червня - два імені внесуть до бюлетенів, якими поштою голосуватимуть понад 120 тисяч членів Консервативної партії

два імені внесуть до бюлетенів, якими поштою голосуватимуть понад 120 тисяч членів Консервативної партії З 22 липня - очікують оголошення переможця, який стане прем’єр-міністром Великої Британії

Одним з найпотужніших претендентів зараз називають Бориса Джонсона, колишнього міністра закордонних справ, який був серед найгучніших агітаторів за вихід Британії з Європейського Союзу на референдумі 2016 року.

Джонсон обіцяє вивести процес Брекзиту з глухого кута й домогтися, щоб країна таки припинила членство в ЄС 31 жовтня, що стало датою після вже двох відкладень з 29 березня.

Найближчими суперником Джонсона зараз стали чинний міністр закордонних справ Джеремі Гант та міністр довкілля Майкл Ґов.

Багато провідних кандидатів стверджують, що готові виконати рішення референдуму й вивести Британію з ЄС навіть без угоди з Брюсселем про умови виходу, яка зокрема передбачає дворічний перехідний період зі збереженням тісних зв’язків.

Головною причиною відкладення Брекзиту стала відмова британського парламенту ратифікувати угоду про вихід з ЄС, яку впродовж двох років опрацьовував уряд Терези Мей.

На початку виборчої кампанії увагу привабив кандидат Рорі Стюарт, міністр з питань міжнародного розвитку, який назвав сміховинними і нереальними обіцянки його суперників до 31 жовтня укласти нову угоду про вихід з ЄС, а також вказує на небезпеку припинення членства у Євросоюзі без угоди.

“Він оголошує дві засадничі обіцянки, які не може виконати”, - сказав Стюарт про Бориса Джонсона і додав, що “це не може закінчитися добром. Якщо він робитиме так далі, то втратить довіру парламентарів, втратить довіру членів Консервативної партії і зрештою - довіру виборців”.

Британські противники Брекзиту планують низку протестів у країні і велику маніфестацію у Лондоні 12 жовтня з вимогами ще одного референдуму щодо членства Британії в Євросоюзі.

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