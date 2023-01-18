Трагедія у Броварах "ще раз засвідчує величезні жертви, які Україна несе у цій війні"

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, станом на 15:45 за Києвом, пошуково-рятувальні роботи на місці падіння гелікоптера МВС у Броварах завершено. Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей, заявляють у владі.

Зокрема, загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович, які, як повідомили в Офісі президента України, прямували "в одну з гарячих точок".

Тим часом світові лідери продовжують висловлювати співчуття народу України.

"Падіння гелікоптера у Броварах ще раз засвідчує величезні жертви, які Україна несе у цій війні. У цей сумний день ми думаємо з родинами загиблих і постраждалих, а також із президентом Зеленським, який сьогодні втратив міністра внутрішніх справ", - написав у Twitter канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у коментарі CNN під час форуму у Давосі, що аварія стала "новою трагедією" для країни, яка вже постраждала під час війни, і сказав, що Україні потрібна більш досконала зброя. За його словами, союзники "активізуються" і "якщо ми хочемо миру... нам потрібно надати військову підтримку Україні".

"Ми шоковані та засмучені новиною про аварію гелікоптера під Києвом [...] Наші думки з усіма тими, хто втратив близьких в Україні", - написав у Twitter представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Анджей Дуда, президент Польщі, написав у Twitter: "Із глибоким сумом я отримав інформацію про катастрофу гелікоптера в Броварах під Києвом, в результаті якої загинуло кілька людей, у тому числі високопосадовці МВС України. Мої думки з родинами та близькими жертв".

"Новина про падіння вертольота в Броварах неймовірно трагічна, - написав прем'єр Канади Джастін Трюдо. - Висловлюю співчуття родинам загиблих, президенту Зеленському, українському народу – і бажаю швидкого та повного одужання постраждалим. Канада продовжує підтримувати Україну".

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн твітує: "Трагедія б'є у саме серце охопленої війною України. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, президенту Зеленському та всій країні після аварії вертольота під Броварами. Відчуваємо скорботу разом із вами".

"Ми приєднуємося до України у скорботі після трагічної аварії гелікоптера в Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих, президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Денису Шмигалю та народу України", - написав Шарль Мішель, президент Європейської ради.

"Литва - у жалобі разом з українцями", - написав президент країни Гітанас Науседа. Він висловив співчуття родинам загиблих, президенту Зеленському та народу України і додав: "Цей інцидент є ще одним трагічним наслідком російської агресії проти України".

Кая Калас, премʼєрка Естонії написала, що її народ висловлює співчуття українцям, і також додала: "Ще одне трагічне нагадування про неймовірно високу ціну, яку сплачує Україна під час боротьби за свободу проти Росії".

Емі Клобучар, американська сенаторка-демократка, написала: "Я зустрічалась із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським в Україні рік тому. Він, як і ті, хто загинув разом з ним, був «справжнім патріотом», як сказав президент Зеленський. Моє серце з родинами загиблих у гелікоптерній катастрофі, включно з дітьми, які йшли до дитсадка".

Раніше Голос Америки повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон заявив у Twitter, що його "думки з усіма жертвами цієї жахливої події", а верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель сказав: "Ми підтримуємо народ України в час скорботи й бажаємо пораненим швидкого одужання".

"Ми готові підтримати Україну, як тільки можемо", - твітував міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, а посолка США в Україні Бріджит Брінк "приголомшена і засмучена жахливою новиною з Броварів". Вона висловила співчуття близьким "усіх загиблих і постраждалих".