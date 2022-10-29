«Вигадки епічного масштабу». Британія реагує на звинувачення Росії у нібито причетності до атаки безпілотників на Чорноморський флот

Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що Росія вигадує історії «епічного масштабу», щоб відволікти увагу від військових поразок в Україні.

«Щоб відволікти увагу від катастрофічного ведення незаконного вторгнення в Україну, Міністерство оборони Росії вдається до фальшивих заяв епічного масштабу. Ця вигадана історія більше говорить про суперечки, які точаться всередині російського уряду, ніж про Захід», – твітує Міністерство оборони Великої Британії.

Як пояснює американський телеканал CNN, у Росії заявили, що Україна здійснила “масовану" атаку безпілотників на Чорноморський флот у Криму в районі Севастополя, пошкодивши один військовий корабель. Не надавши доказів, Росія також звинуватила британські війська не лише в причетності до суботньої атаки на кораблі, але і до підриву газопроводів минулого місяця, повідомляє CNN.

Міноборони Росії стверджує, що операцію підготував той самий підрозділ британських ВМФ, що підірвав російські газогони у Балтійському морі. Про це у мережі Telegram повідомвла прес-служба російського відомства.

Як заявив представник окупаційної влади Севастополя, один з кораблів зазнав невеликого ушкодження.

За словами офіційного речника Міноборони Росії Ігоря Конашенкова, інструктори одного з підрозділів Військово-морських сил Великої Британії підготували військовослужбовців 73-го спеціального центру морських операцій ЗСУ у місті Очаків Миколаївської області. Вони ж, за версією російських військових, також спланували удари по кораблях в акваторії Севастополя.

Одночасно речник російського міноборони звинуватив британські ВМС у тому, що вони спланували і влаштували вибух на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі 26 вересня.

Російська влада повідомляє, що українські військові нібито задіяли 9 безпілотників і 7 автономних морських безпілотників.

Росія заявила, що кораблі, які були об’єктами суботньої атаки, були залучені до міжнародної угоди що розблокувала експорт зерна з українських портів, а через кілька годин оголосила, що призупиняє свою участь у ній.

Раніше Росія вже погрожувала вийти з цієї угоди, заявляючи, що її власний експорт усе ще обмежено, а українське зерно не надходить до країн, які цього потребують. Москва заявила, що може не погодитись продовжити угоду про український експорт після кінця листопада. США, ЄС неодноразово наголошували на тому, що міжнародні санкції не стосуються експорту продуктів харчування та добрив.