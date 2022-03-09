Лондон допоможе Києву із протиповітряною обороною, але "закриття неба" над Україною призведе до прямого конфлікту з Росією - Трасс і Блінкен

Велика Британія має намір поставити Україні зенітні ракети ПВО задля оборони від російського вторгнення, заявив у середу міністр оборони Об'єднаного королівства Бен Воллес.

"Вкрай важливо... щоб Україна зберегла свою здатність літати та протистояти російських нападам із повітря", - сказав Воллес, виступаючи у парламенті. - "У відповідь на українські запити уряд прийняв рішення розглянути питання про надання високошвидкісних переносних зенітних ракет STARStreak. Ми вважаємо, що ця система залишиться під визначенням оборонної зброї, але дозволить українським силам щоб краще захищати своє небо".

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс, яка перебуває з візитом у Вашингтоні, заявила, що надання Києву засобів протиповітряної оборони, на думку Лондона, найкращий спосіб допомогти українцям захистити себе. Адже, за її словами, закриття авіапростору над Україною за участі країн Заходу чи НАТО призведе до прямої конфронтації із Росією, а "це не те, чого вони прагнуть".

Під час прес-конференції Трасс із державним секретарем Ентоні Блінкеним журналісти також запитали про можливу передачу Україні літаків МІГ із Польщі. Блінкен відповів, що Вашингтон і Варшава ведуть з цього приводу переговори, зокрема, обговорюючи "значні логістичні виклики".

"На місці президента Зеленського, переконаний, я б теж просив про все, що можливо... І мета та сама - припинити цю агресію і зберегти життя, - сказав Блінкен. - Але ми також маємо переконатись, що ця війна не розшириться. Введення до України американських військовиків чи американських пілотів, до повітряного простору України, із найвищою вірогідністю призведе до прямого конфлікту із Росією".

Київ продовжує закликати країни Заходу й НАТО "закрити небо" - забезпечити безпольотну зону над Україною, щоб захистити цивільне населення від ракетних обстрілів російської авіації, а також надати Україні винищувачі МіГ.

"Жахливий воєнний злочин у Маріуполі. Російська авіація завдала удару по лікарні та пологовому будинку. Ми могли б зупинити це варварство, захистивши наше небо. Заради людства, надайте нам літаки, зараз! Життя втрачаються у той час, поки це питання розглядається знову і знову", - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Війна Росії проти України триває 14-й день. Росія називає це "спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України".

У статті використано матеріали англомовної редакції "Голосу Америки", Радіо Свобода, Reuters