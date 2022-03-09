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Лондон допоможе Києву із протиповітряною обороною, але "закриття неба" над Україною призведе до прямого конфлікту з Росією - Трасс і Блінкен
Велика Британія має намір поставити Україні зенітні ракети ПВО задля оборони від російського вторгнення, заявив у середу міністр оборони Об'єднаного королівства Бен Воллес.
"Вкрай важливо... щоб Україна зберегла свою здатність літати та протистояти російських нападам із повітря", - сказав Воллес, виступаючи у парламенті. - "У відповідь на українські запити уряд прийняв рішення розглянути питання про надання високошвидкісних переносних зенітних ракет STARStreak. Ми вважаємо, що ця система залишиться під визначенням оборонної зброї, але дозволить українським силам щоб краще захищати своє небо".
Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс, яка перебуває з візитом у Вашингтоні, заявила, що надання Києву засобів протиповітряної оборони, на думку Лондона, найкращий спосіб допомогти українцям захистити себе. Адже, за її словами, закриття авіапростору над Україною за участі країн Заходу чи НАТО призведе до прямої конфронтації із Росією, а "це не те, чого вони прагнуть".
Під час прес-конференції Трасс із державним секретарем Ентоні Блінкеним журналісти також запитали про можливу передачу Україні літаків МІГ із Польщі. Блінкен відповів, що Вашингтон і Варшава ведуть з цього приводу переговори, зокрема, обговорюючи "значні логістичні виклики".
"На місці президента Зеленського, переконаний, я б теж просив про все, що можливо... І мета та сама - припинити цю агресію і зберегти життя, - сказав Блінкен. - Але ми також маємо переконатись, що ця війна не розшириться. Введення до України американських військовиків чи американських пілотів, до повітряного простору України, із найвищою вірогідністю призведе до прямого конфлікту із Росією".
Київ продовжує закликати країни Заходу й НАТО "закрити небо" - забезпечити безпольотну зону над Україною, щоб захистити цивільне населення від ракетних обстрілів російської авіації, а також надати Україні винищувачі МіГ.
"Жахливий воєнний злочин у Маріуполі. Російська авіація завдала удару по лікарні та пологовому будинку. Ми могли б зупинити це варварство, захистивши наше небо. Заради людства, надайте нам літаки, зараз! Життя втрачаються у той час, поки це питання розглядається знову і знову", - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Війна Росії проти України триває 14-й день. Росія називає це "спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України".
У статті використано матеріали англомовної редакції "Голосу Америки", Радіо Свобода, Reuters
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Збройні сили РФ здійснили 18 нападів на медичні установи України - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила 18 нападів на медичні установи в Україні. Про це із посиланням на генерального директора організації Тедроса Адхана Гебрейесуса повідомляє CNN. ВООЗ, сказав він на брифінгу у середу, 9 березня, надає медичну допомогу біженцям з України, число яких перевищило 2 мільйони осіб.
«Деякі з основних проблем зі здоров’ям, які ми бачимо, – це переохолодження та обмороження, респіраторні захворювання, відсутність лікування серцево-судинних захворювань та раку, а також проблеми з психічним здоров’ям. Співробітники ВООЗ були направлені в сусідні країни для забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки”, - сказав Гебрейесус.
ВООЗ доставила в регіон 81 тонну постачання, включно із медичними препаратами для надання хірургічної допомоги, повідомив директор ВООЗ.
У той же час Україна зберегла систему спостережння та реагування на Covid-19, сказала Адельхайд Маршанг, старший офіцер з надзвичайних ситуацій. Але ризик поширення інфекційних захворювань зростає.
«Неважливо, чи це Covid, не важливо, чи це поліомієліт, не важливо, чи це кір, не важливо, чи це холера. Ви змусили так багато людей у відчаї рухатися, жінок і дітей зібрали разом, людей у підвалах. Люди в стресі, люди не їдять, не сплять. Це умови, при яких імунна система ослаблена. Захист людей низький, і інфекційні хвороби можуть швидко поширюватися таким населенням», – сказав Майк Райан, директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.
ВООЗ закликає Російську Федерацію надати безпечний доступ до гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.У статті використані матеріали CNN.
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Американські ядерники не вважають, що ситуація на ЧАЕС становить загрозу
У середу, 9 березня, Американське ядерне товариство виступило із заявою, в якій заперечило, що пошкодження лінії електропередач на ЧАЕС, про яке повідомляє українська влада, становить загрозу для громади.
«Повідомляється про триваючу втрату електроенергії в Чорнобильській зоні відчуження внаслідок пошкодження ліній електропередачі. Втрата енергопостачння є серйозною справою, але вона не становить загрози для громади», - йдеться у повідомлення від імені президента товаривства Стівена Незбіта та виконавчого директора Крейга Пірсі.
В ній вони посилаються на заяву МАГАТЕ, в якій стверджується, що «відключення світла «не має критичного впливу на безпеку» від зберігання твердого відпрацьованого палива в Чорнобилі, і що теплового навантаження басейну для зберігання відпрацьованого палива та обсягу охолоджуючої води достатньо для ефективного відведення тепла без необхідності електропостачання».
Вчені пояснюють, що відпрацьоване паливо охолоджувалося десятиліттями і вже не може розплавитися, а на випадок втрати енергопостачання на ЧАЕС є резервні дизель-генератори.
«Навіть якщо вода випарується в басейні відпрацьованого палива в Чорнобилі, загрози для населення немає, і будь-яка випарована вода може бути поповнена. Згідно з стрес-тестом після Фукусіми 2011 року, втрата систем охолодження в Чорнобилі призведе до підвищення температури, але не призведе до аварії», - пишуть вони.
Вчені нагадують, що реактори ЧАЕС не є активними, а четвертий реактор, де у 1986 році сталася аварія, закритий саркофагом.
«Американське ядерне товариство поділяє стурбованість з приводу того, що вентиляція в Чорнобилі не працює, оскільки весь персонал продовжує працювати та проживати на місці з початку російської військової окупації 24 лютого», - говорять члени товаривства, закликаючи відновити на ЧАЕС електропостачання, зв’язок та моніторинг з боку МАГАТЕ.
Американське ядерне товариство, засноване в 1954 році, об'єднує понад 10 тисяч членів, які представляють уряд, наукові кола, науково-дослідні лабораторії, медичні установи та приватну промисловість.
Раніше, міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на своїй Твіттер-сторінці, що єдина електромережа, яка живить ЧАЕС та всі ядерні обєкти, була пошкоджена і ЧАЕС втратило електропостачання.
«Я закликаю міжнародне співтовариство терміново вимагати від Росії припинити вогонь і дозволити ремонтним підрозділам відновити електропостачання. Резервні дизель-генератори мають 48-годинну потужність для живлення Чорнобильської АЕС. Після цього системи охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива припинять роботу, і витоки радіації неминучі. Варварська війна Путіна ставить під загрозу всю Європу. Він повинен негайно припинити це!» - написав Кулеба.
МАГАТЕ, у свою чергу, повідомило, «що теплового навантаження басейну для зберігання відпрацьованого палива та об’єму охолоджуючої води на Чорнобильській атомній електростанції достатньо для ефективного відведення тепла без потреби електропостачання».
Згідно із останнім оновленням Державного інспекції ядерного регулювання України, «параметри безпеки об’єктів ДСП «Чорнобильська АЕС» поки перебувають у нормі».
Але ДІЯРУ не може здійснювати контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки, робота системи радиаційного контролю не відновлена, звязку та сполучення із ЧАЕС немає, частина необхідних робіт не виконується.
«Доступна інформація щодо параметрів безпеки продовжує свідчити про тенденцію сталого погіршення низки показників», - йдеться на веб-сайті організації.
Після пошкодження лінії електропередачі були ввімкнені аварійні дизель-генератори.
«За умови безвідмовної роботи, запасу дизельного палива на дизель-генераторах вистачить на 48 годин. Знеструмлення ДСП «Чорнобильська АЕС» унеможливлює контроль параметрів ядерно та радіаційної безпеки на об’єктах підприємства. За інформацією НЕК «Укренерго», бойові дії в регіоні унеможливлюють ремонтні роботи з відновлення енергопостачання підприємства».
Родичі працівників ЧАЕС, що перебувають у заручниках російської влади, повідомляють Голосу Америки про триваюче погіршення фізичного та психічного стану персоналу та втрату зв`язку.
Дезінформація Росії про "лабораторії з вироблення біологічної зброї" в Україні - "це абсурд", - Пентагон
Росія просуває дезінформацію про начебто фінансовані США "лабораторії з вироблення біологічної зброї" в Україні, про це повідомив представник Пентагону. "Це абсурд. Це сміховинно. Це неправда... Це частина російського наративу - твердити, що вони жертви", - цитує високопосадовця журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін.
У ЄС також відкинули звинувачення Москви. "Достовірність інформації, наданої Кремлем, загалом дуже сумнівна та низька", – сказав речник ЄС із закордонних справ Пітер Стано, цитує Reuters.
"Російська дезінформаційна кампанія має досвід просування маніпулятивних наративів про біологічну зброю та нібито «секретні лабораторії»", — сказав він, додавши, що ЄС не знає жодних українських лабораторій, які не відповідають міжнародному праву.
У вівторок 8 березня на слуханнях у Сенаті заступниця державного секретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд, відповідаючи на запитання сенатора-республіканця Марко Рубіо про те, чи в Україні є хімічна чи біологічна зброя, заявила, що "в Україні є біологічні дослідницькі лабораторії, якими російські сили можуть прагнути заволодіти".
Рубіо заявив: "Я певний, ви знаєте про те, що російські пропагандисти поширюють різноманітну інформацію про те, як вони викрили змову українців застосувати біологічну зброю у країні за координації НАТО. Якщо в Україні станеться напад із застосуванням біологічної чи хімічної зброї, чи є у вас сумніви, що за це на 100% будуть відповідальні росіяни?" Нуланд відповіла, що сумнівів у цьому немає, адже це "класичний російський прийом - звинувачувати інших у тому, що вони самі планують".
Російське МЗС повідомило напередодні про викриття "екстреної зачистки київським режимом слідів воєнно-біологічної програми, яку Київ реалізує за фінансування Міноборони США", пише РИА Новости.
У відповідь на закиди Кремля МЗС України заявила, що публічні заяви Росії про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як дезінформацію та провокацію. "Після низки абсурдних заяв посадовців росії щодо нібито створення «брудної» ядерної бомби в нашій державі російська дезінформаційна машина переключилася на тему біологічної зброї", - наголосило міністерство.
МОЗ України також спростувало російські пропагандистські заяви й наголосило, що на території держави немає американських лабораторій.
Як пише Reuters, із 1990-х років США та Україна співпрацювали у межах міжнародної угоди про зменшення загрози використання зброї масового ураження, а із 2005 - разом працювали задля запобігання спалахів інфекційних хвороб, включаючи дослідження вакцин.
У статті використано матеріали Reuters, УкрІнформ, РИА Новости
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