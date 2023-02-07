Росія намагається відновити великий наступ в Україні від початку січня - розвідка Міноборони Британії

Росія, ймовірно, намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року, зазначено нині в оцінці стану бойових дій в Україні розвідки Міноборони Британії.

Британські експерти вважають, що оперативна мета Кремля "майже напевно полягає в захопленні решти контрольованих Україною частин Донецької області".

При цьому "російським військам вдалося отримати лише кілька сотень метрів території на тиждень. Це майже напевно тому, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених одиниць, необхідних для успішного наступу. Старші командири, ймовірно, розробляють плани, які вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягати нереалістичних цілей через політичний і професійний тиск", - зазначено у повідомленні розвідки.

Тим часом нині представник опозиційної Лейбористської партії Джон Гілі закликав Лондон розробити нову стратегію для нарощування військового виробництва та перегляду закупівель, щоб краще підтримувати Київ і дати сигнал Москві, що ситуація може стати тільки гіршою.

"Те, що зараз вимагається від британського уряду... це не просто ситуативні оголошення про військову допомогу... а довгостроковий план, який веде нас до 2023 року і далі для військової, дипломатичної, економічної, гуманітарної допомоги, яку ми готові надати Україні", – сказав Гілі Reuters.