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Британія викликала посла РФ, через смерть британця на окупованій території України
ЛОНДОН, 15 липня (Reuters) - Міністерство закордонних справ Великої Британії в п’ятницю викликало російського посла Андрія Келіна, щоб висловити «глибоку стурбованість» повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника.
"Я вражена повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Юрі під час ув’язнення російськими проксі в Україні. Росія має нести повну відповідальність за це", — сказала міністр закордонних справ Ліз Трасс.
"Винні будуть притягнуті до відповідальності", - додала вона.
Офіційний представник самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) повідомив про смерть Пола Юрі раніше того дня.
Його смерть також підтвердила британська благодійна організація Presidium Network, яка назвала його гуманітарним працівником і заперечила, що він мав будь-який військовий досвід.
45-річний Юрі був затриманий і звинувачений у «найманстві» в так званому “ДНР”, утворенні, яке визнають лише Росія, Сирія та Північна Корея.
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Міністр фінансів США засудила посадовців РФ за підтримку Путіна
NUSA DUA, Індонезія, 15 липня (Reuters) - Міністр фінансів США Дженет Єллен засудила «жорстоку та несправедливу війну» Росії в Україні і заявила, що російські фінансові чиновники, які беруть участь у зустрічі G20 в Індонезії в п'ятницю, також відповідальні за «жахливі наслідки» війни.
Єллен, виступаючи на відкритті зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків Групи 20 на індонезійському острові Балі, привітала міністра фінансів України та звинуватила у негативних наслідках війни «виключно» Росію, сказав посадовець Міністерства фінансів США.
Заступник міністра фінансів Росії Тимур Максимов приїхав на Балі, а міністр фінансів РФ Антон Сілуанов брав участь у заідані віртуально під час виступу Єллен, повідомило джерело.
Єллен заявила журналістам у четвер, що російським офіційним особам не місце на зустрічі 20 найбільших економік, і закликала світову спільноту притягнути Росію до відповідальності за війну та її вплив на ціни на енергоносії та продовольство.
Очільниця Міністерства фінансів США закликала членів G20 збільшити та прискорити фінансову допомогу Україні. Міністр фінансів України Сергій Марченко був присутній на відкритті засідання.
“Я рішуче засуджую жорстоку та несправедливу війну Росії, — сказала Єллен. - Розпочавши цю війну, Росія несе повну відповідальність за негативні наслідки для світової економіки, зокрема за підвищення цін на сировинні товари”.
"Ви розділяєте відповідальність за невинно втрачені життя та поточні людські та економічні втрати, які війна спричиняє у всьому світі", — сказала Єллен, звертаючись до російських офіційних осіб.
Вона сказала, що російські офіційні особи, які беруть участь у зустрічі, "посилюють жахливі наслідки цієї війни своєю постійною підтримкою режиму Путіна".
"Ви розділяєте відповідальність за невинно втрачені життя та поточні людські та економічні втрати, які війна спричиняє у всьому світі", — сказала вона, звертаючись до російських офіційних осіб.
Єллен закликала країни підтримати обмеження ціни на російську нафту, щоб допомогти знизити ціни на енергоносії та зберегти пропозицію нафти після того, як в кінці року ввійдуть в дію європейські, а можливо і британські та американські санкції щодо транспортування російської нафти.
Якщо не вжити таких заходів, сказала вона журналістам у четвер, це призведе до закриття значної кількості російської нафти та зростання світових цін на нафту.
Ім'я російського торговця зброєю фігурує у можливому обміні в'язнями
Російський торговець зброєю, якого називають «торговцем смертю», і який був прототипом персонажа в голівудському фільмі, повернувся на шпальти газет, після інформації про його можливе повернення до Москви в рамках обміну в’язнями.
Якщо 55-річного Віктора Бута врешті-решт буде звільнено в обмін на зірку WNBA Брітні Ґрайнер і колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, як припускають деякі публікації, це продовжить історію харизматичного торговця зброєю, якого США ув’язнили більше ніж десятиліття тому.
Деякі вважають, що Бут — хитрий бізнесмен, несправедливо ув’язнений після надто агресивної спецоперації США, інші ж вважають, що він - торговець зброєю, продаж якої спровокував деякі з найгірших конфліктів у світі
Деякі вважають, що Бут — хитрий бізнесмен, несправедливо ув’язнений після надто агресивної спецоперації США, інші ж вважають, що він - торговець зброєю, продаж якої спровокував деякі з найгірших конфліктів у світі.
Фільм Ніколаса Кейджа «Володар війни» 2005 року засновано на історії Бута, колишнього офіцера радянських військово-повітряних сил, який здобув популярність, нібито постачаючи зброю для громадянських воєн у Південній Америці, на Близькому Сході та в Африці. Кажуть, що серед його клієнтів був Чарльз Тейлор з Ліберії, давній лідер Лівії Муаммар Каддафі та обидві сторони громадянської війни в Анголі.
Шира А. Шайндлін, колишня федеральна суддя Нью-Йорка, яка винесла вирок Буту, не засмутилась через можливе звільнення Бута.
"Він провів достатньо часу у в’язниці за те, що він зробив у цій справі", - сказала Шайндлін в інтерв'ю, зазначивши, що Бут відсидів у в'язницях США більше 11 років.
У 2011 році він був засуджений за звинуваченням у тероризмі. Прокуратура заявила, що він готовий продати зброю на суму до 20 мільйонів доларів, включаючи ракети «земля-повітря», щоб збивати американські вертольоти.
Бут наполягає на своїй невинуватості, заявляючи, що він законний бізнесмен і не продавав зброю. Він мав велику підтримку з боку високопоставлених російських чиновників з моменту першого арешту. Російський депутат дав свідчення, коли Бут боровся з екстрадицією з Таїланду до США.
Минулого року деякі з його картин були виставлені в Громадській палаті Росії, органі, який контролює законопроекти та громадянські права. Справа Бута добре вписується в наратив Москви про те, що Вашингтон буцімто намагається заманити в пастку та пригнітити невинних росіян на надуманих підставах.
"З резонансної справи Бута розгорнулося справжнє "полювання" американців на російських громадян по всьому світу", - писала минулого року урядова газета "Российская газета".
Росія все частіше називає його справу порушенням прав людини. Його дружина та адвокат стверджували, що його здоров’я погіршується через суворі тюремні умови, де іноземці не завжди мають право на перерви, які можуть отримати американці.
Минулого місяця уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявила: «Ми дуже сподіваємося, що наш співвітчизник Віктор Бут повернеться на батьківщину».
Москалькова повідомила, що Міністерство закордонних справ, Генеральна прокуратура та Міністерство юстиції працюють над тим, щоб з'ясувати, чи може Бут претендувати на передачу Росії для відбування решти терміну покарання.
Бута, якого зараз утримують у закладі середнього рівня безпеки в Меріоні, штат Іллінойс, планують звільнити в серпні 2029 року.
Якби ви запитали мене сьогодні: «Як ви вважаєте, чи буде 10 років справедливим вироком?», я б відповіла «так», – сказала Шайндлін.
"Він погодився на важку угоду", — сказала суддя у відставці, зазначивши, що спецслужби США «вклали йому в уста слова», щоб він сказав, що знав, що американці можуть загинути від зброї, яку він продав, щоб вимагати посилення покарання на основі тероризму, що означає тривале а може і довічне ув’язнення.
«Ідея обміняти його не повинна бути неприйнятною для нашого уряду. Звільнити його було б неправильно», — сказала Шайндлін. Тим не менш, вона сказала, що рівномірний обмін Грайнер на Бута буде «занепокоєнням».
Зірку WNBA та дворазову золоту медалістку Олімпійських ігор заарештували в лютому в московському аеропорту, де поліція заявила, що знайшла олію канабісу в каністрі для вейпу в її багажі. У той час як уряд США класифікував її як «неправомірно затриману», 7 липня Ґрайнер визнала себе винною у звинуваченні у зберіганні наркотиків під час процесу в російському суді.
Шейндлін сказала, що Ґрайнер заарештували за те, що "не варто і п'яти хвилин у в'язниці".
Таку думку поділяють і інші. У редакційній статті від 9 липня газета St. Louis Post-Dispatch зазначила, що Бут незаконно продав зброю на мільярди доларів, «щоб розпалити війни по всьому світу», і на ньому “кров тисяч", тоді як Ґрайнер "зробила дурну помилку, випивши невелику кількість канабісу. Вона нікому не зашкодила".
Грайнер може отримати до 10 років в'язниці. Ті, хто розуміє, що подібні кроки зазвичай передують обміну ув'язненими, не очікували визнання нею провини. Вілана заарештували три роки тому за звинуваченнями в шпигунстві, які США назвали сфабрикованими та фальшивими.
У квітні 2012 року Шайндлін призначила обов'язковий мінімум 25 років позбавлення волі, який зараз відбуває Бут, але вона сказала, що зробила це лише тому, що це було потрібно.
Його взяли під варту в розкішному готелі Бангкока після розмов з інформаторами спецоперації Управління по боротьбі з наркотиками, які видавали себе за посадових осіб Революційних збройних сил Колумбії, також відомих як FARC. Вашингтон класифікував групу як наркотерористичну.
Його привезли до США в листопаді 2010 року.
Прізвисько «Торговець смертю» прикріпив до Бута високопосадовець МЗС Великої Британії. Це прізвисько було включено до обвинувального висновку уряду США щодо Бута.
Війна і математика: ексклюзивне інтерв'ю із лауреаткою медалі Філдса Мариною В’язовською. Відео
Президент України Володимир Зеленський напередодні підписав указ про нагородження орденом "за заслуги" Марини В’язовської - української математикині, яка минулого тижня стала лауреаткою медалі Філдса.
- Голос Америки
Міністерка оборони Нідерландів: «Маємо допомогти Україні перемогти»
«Росія не повинна виграти цю війну», - заявила, перебуваючи у США, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.
Під час виступу в дослідницькому центрі "Атлантична рада" пані Оллонґрен наголосила на необхідності збільшити військову допомогу Україні. Вона висловила впевненість, що за такої умови здолати агресора реально.
«Маємо допомогти Україні перемогти у цій війні. Замало захоплюватися тим, який запеклий опір вони чинять. Ми повинні їм допомогти, бо з нашою допомогою Україна спроможна вистояти», - сказала урядовиця.
Як вона зауважила, створена Сполученими Штатами контактна група для оборони України сприятиме нарощуванню військової допомоги та служитиме запорукою, що ця допомога залишатиметься пріоритетом порядку денного політиків.
«Тепер маємо контактну групу для оборони України. Це важлива ініціатива США. Бо коли почалося російське вторгнення, кожна країна НАТО робила, що могла, але не було координації», - відзначила Оллонґрен.
Коментуючи зустріч у Вашингтоні зі своїм американським колегою, главою Пентагону США Ллойдом Остіном, міністерка оборони сказала, що топ-темою розмови була Україна.
Ішлося, зокрема, про те, як Нідерланди можуть надати більше озброєнь для України. Оллонґрен не розкрила деталі, але запевнила, що додаткові кроки зроблено.
«Мова йде про те, що ми можемо надати Україні зараз і що вона зараз потребує. Це також стосується навчань», - сказала міністерка, відповідаючи на запитання експертів Атлантичної ради. Як вона нагадала, Нідерланди вже мають досвід організації навчань для українських військових щодо поводження з далекобійною артилерією.
На сьогоднішній день склади боєприпасів у Королівстві Нідерланди майже вичерпані і їх необхідно негайно поповнювати.
На прохання експертів, керівниця оборонного відомства прокоментувала також проблему балансування між підтримкою України і потребами власної оборони. За її словами, на сьогоднішній день склади боєприпасів у Королівстві Нідерланди майже вичерпані і їх необхідно негайно поповнювати.
Що ж до планів на перспективу, то Нідерланди після вторгнення Росії в Україну оголосили про збільшення свого оборонного бюджету. Його планують довести до НАТОвського стандарту – 2% від ВВП. Додаткові гроші підуть на нові крилаті ракети, винищувачі, протиповітряну оборону.
При цьому, як зазначила Кайса Оллонґрен, «Наша армія буде разюче відрізнятися від тієї, що була 10 років тому. Вона орієнтуватиметься не на конвенціональні війни, а на кібератаки, ведення гібридних воєнних дій; наступним рівнем для інвестицій НАТО стане космос».
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Нідерланди надали Україні військову допомогу загальною сумою понад 170 мільйонів євро
Про візит до Вашингтона колеги з Нідерландів написав у своєму Твіттері міністр оборони США Ллойд Остін. Як він зазначив, на зустрічі у Пентагоні «обговорили предмет нашої спільної уваги – підтримку України, зміцнення єдності НАТО та посилення нашого партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні».
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Нідерланди надали Україні військову допомогу загальною сумою понад 170 мільйонів євро. Про це міністр оборони Кайса Оллонґрен написала днями у листі до парламенту. Серед переданих озброєнь, зокрема, гаубиці Panzerhaubitze 2000.
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