Росія повинна негайно припинити ескалацію на кордоні з Україною - МЗС Британії

Міністр закордонних справ Британії запевнив у підтримці українського суверенітету та заявив, що Росія повинна негайно припинити ескалацію на кордоні з Україною. Про це міністр Домінік Рааб сказав під час телефонної розмови із Державним секретарем США Ентоні Блінкеном у суботу.

“Держсекретар Блінкен і я погодились, що Росія повинна негайно припинити ескалацію і виконувати свої міжнародні зобов'язання, під якими вона підписалась в ОБСЄ в Європі. Наша підтримка українського суверенітету є непохитною”, - заявив міністр Рааб у Твітері.

"Великобританія та США рішуче виступають проти російської кампанії з дестабілізації України" - написав він у Твітер-повідомленні.

Напередодні Державний департамент США оприлюднив заяву, в якій Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у підтримці України на тлі російських провокацій.

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