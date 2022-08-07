Британська розвідка: принаймні 10 російських генералів загинули у війні Росії проти України

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло принаймні 10 російських генералів. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

«Щонайменше 10 російських генералів убиті на полі бою в Україні», - йдеться у звіті британської розвідки. За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, це разом із звільненнями в командуванні російської армії впливає на злагодженість російського керівництва армії, сприяє тактичним і оперативним труднощам Росії.

Щонайменше 10 російських генералів убиті на полі бою в Україні

За даними британської розвідки, з лютого 2022 року через неефективність збройних сил РФ було звільнено 6 командирів російської армії. Зокрема, у травні з посади командувача Східного військового округу був звільнений генерал-полковник Олександр Чайко, а генерал-полковник Олександр Журавльов – командувач Західного військового округу з 2018 року – не брав участі у святкуванні дня ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня, і, найімовірніше, його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков. Генерал Олександр Дворніков був відсторонений від командування операцією в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південною групою військ від генерала Генадія Жидка.

У звіті вказано, що «погана робота збройних сил Росії під час вторгнення в Україну дорого обійшлась РФ».

Експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) заявляють, що російські окупаційні сили на тимчасово окупованих територіях мають справу із триваючою українською партизанською діяльністю і цивільним опором.

Нагадаємо, що один з провідних фахівців у галузі стратегічних досліджень Великої Британії, почесний професор військових досліджень в Королівському коледжі Лондона, Лоуренс Фрідман заявив, що причина у тому, що росіяни мають проблеми з надходженням сучасної зброї та заміною особового складу, який швидко вибуває. На його думку, хід війни з Росією змінився на користь України, і українські війська мають "вікно можливостей", щоб почати наступ на півдні.

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