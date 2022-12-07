Російські війська окопуються під Білгородом. Частина росіян справді вірить у можливість українського нападу - британська розвідка 

Росія готується до оборони своїх кордонів від українського наступу, про це повідомляє британська оборонна розвідка. У звіті Міністерства оборони Великої Британії зазначається, що у Білгородській області Росії, яка є прикордонною з Україною, почали копати окопи, а також «нові конструкції, ймовірно, більш складні системи, призначені для відбиття механізованого нападу».

Британські експерти додають, що 6 грудня 2022 року Білгородський губернатор оголосив про створення місцевих «загонів самооборони» для оборони від українського нападу.

Британська оборонна розвідка припускає, що цими діями російська влада намагається розпалити патріотичні почуття, але не виключає, що деякі російські керівники справді вірять у хибну, як наголошують експерти, можливість вторгнення українських військ на суверенну територію Росії.

Британські розвідники підсумовують, що «дефіцит стратегічної оцінки» є структурною проблемою російської влади, як демонструє початкове рішення Росії вторгнутися в Україну.

Британські експерти вважають, що в Росії може існувати неупереджений офіційний аналіз, але на політичні рішення впливає «схильність до групового мислення та політично доцільних висновків».

Дослідники з вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) погоджуються з висновками британських колег і додають, що, ймовірно, повідомленнями про підготовку до українського наступу в Росії готують ґрунт для майбутніх хвиль мобілізації.

Вашингтонські дослідники зауважують, що московські чиновники навіть розклеїли по місту рекламу "спецоперації", яку раніше аналітики бачили лише у віддалених районах влітку 2022 року під час кампаній з вербування волонтерів.

Однак плакатів виявилось недостатньо, щоб переконати російське населення записуватися у добровольці, як показала кампанія набору волонтерів протягом літа.

Як вважають дослідники ISW, Кремль стоїть перед складним завданням щодо контролю над російським інформаційним простором. З одного боку, йому потрібно оголошувати мобілізацію, а з іншого боку, її підриває критика спільноти військових блогерів.

Зокрема, засуджений нідерландським судом за збиття Малайзійського боїнга МН-17 Ігор Гіркін пише, що виходячи з його досвіду на передовій, російські війська страждають від «кризи стратегічного планування». Він пояснює це тим, що війська діють на полі бою за інерцією, і не мають ширшої стратегічної мети.

Говорячи про можливість другої хвилі мобілізації, експерти ISW вважають, що навіть якщо Путін офіційно оголосить війну Україні і проведе загальну мобілізацію, це не вирішить внутрішніх російських проблем на фронті.

Як пояснюють експерти, міністерство оборони Росії може одночасно навчати лише близько 130 000 призовників протягом двох років у мирний час. Після оголошення часткової мобілізації російське міністерство оборони доклало великих зусиль, щоб підготувати більшу кількість новобранців, але на це Кремлю знадобилося майже три місяці. Перші ж хвилі моблізіованих кидали на передову без підготовки та достатнього спорядження.

На думку експертів, «фальшиве оголошення Кремля про закінчення призову за мобілізацією 28 жовтня» є показником того, що Міноборони Росії визнає, що йому бракує можливостей проводити мобілізацію та тренування одночасно. Це відбувається, на думку аналітиків, тому що у Кремля відсутнє довгострокове стратегічне планування.