В Конгресі затвердили $45 млрд допомоги для України, згадали промову Зеленського 

Конгрес США остаточно схвалив проект урядового бюджету на 2023 рік, який серед іншого включає майже $45 мільярдів для України та партнерів. Вчора законопроект схвалив Сенат, а в п'ятницю проект підтримала Палата представників 225 голосами «за», 201 - «проти». Тепер документ йде на підпис президенту США Джо Байдену.

Звертаючись до конгресменів під час голосування, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі наголосила, що цей законопроект містить потужну допомогу Україні і згадала промову президента України Володимира Зеленського в КОнгресі цього тижня.

"Урядовий бюджет серед іншого підтримає надзвичайних героїв в Україні, які воюють на передовій битви за демократію, - сказала Пелосі, яка наступного року полишить посаду спікерки, після того, як більшість в Палаті представників отримає Республіканська партія. - У цьому законодавчому акті ми з гордістю надаємо їм ще один значний пакет безпекової, економічної та гуманітарної допомоги.

Як кілька днів тому сказав президент України: справа не в благодійності, а в національній безпеці. Йдеться про спільну роботу. І якою особливою честю було для нас особисто слухати потужний виступ президента Зеленського, який говорив про мужність і самовідданість, героїзм та надію свого народу

Як кілька днів тому сказав президент України: справа не в благодійності, а в національній безпеці. Йдеться про спільну роботу. І якою особливою честю було для нас особисто слухати потужний виступ президента Зеленського, який говорив про мужність і самовідданість, героїзм та надію свого народу. І, звісно, цей законопроект підтримає наших повсякденних героїв – американські родини. Це люди, завдяки яким наша країна працює, наші родини ростуть, наші громади процвітають".

Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті, який може в новому році замінити Пелосі на посаді спікера, розкритикував голосування за поспіх.

"Демократи чекали до останньої хвилин, коли Конгрес буде в стані “кульгавої качки”, щоб викласти понад чотири тисячі сторінок із двома трильйонами доларів витрат, - сказав Маккарті. - Чи встигаємо ми прочитати цей законопроект? Ні. Обговорити цей законопроект? Ні. Промаркувати витрати? Ні. Члени Конгресу тут, щоб проголосувати за це? Ні. “Все гаразд, ми маємо ваші голоси у кишені”, - вважають демократи. Навряд чи, цього бажає американський народ. Але за 11 днів усе зміниться.

Ми збираємося відновити цілісність цього органу та його служіння американському народу, після того, як ця інституція востаннє покриється ганьбою під одноосібним правлінням демократів. Наближається новий підхід до справ – лише 11 днів, і республіканці виконають обіцяне. Я закликаю голосувати «проти» урядового бюджету", - заявив конгресмен.

Як повідомляв Голос Америки, законопроект містить майже $45 млрд. додаткової допомоги для України. Серед передбачених програм на підтримку України - 9 млрд дол фінансування Ініціативи з безпекової допомоги Україні, що включає надання устаткування, навчання, логістики та поставок на підтримку Збройних сил України.

На 11,88 млрд доларів буде поповнено запаси зброї США, яку Америка надає Україні із своїх запасів, в рамках президентських пововажень. Згідно з законопроектом, президент США отримає нові повноваження передати Україні зброю із запасів США обсягом 14,5 млрд дол. Також майже 2,5 млрд дол передбачено на гуманітарні потреби України, а 13,37 млрд дол - на економічну та бюджетну підтримку.

Після того, як ця інституція востаннє покриється ганьбою під одноосібним правлінням демократів. Наближається новий підхід до справ – лише 11 днів, і республіканці виконають обіцяне. Я закликаю голосувати «проти» урядового бюджету", - заявив конгресмен.