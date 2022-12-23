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- Голос Америки
В Конгресі затвердили $45 млрд допомоги для України, згадали промову Зеленського
Конгрес США остаточно схвалив проект урядового бюджету на 2023 рік, який серед іншого включає майже $45 мільярдів для України та партнерів. Вчора законопроект схвалив Сенат, а в п'ятницю проект підтримала Палата представників 225 голосами «за», 201 - «проти». Тепер документ йде на підпис президенту США Джо Байдену.
Звертаючись до конгресменів під час голосування, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі наголосила, що цей законопроект містить потужну допомогу Україні і згадала промову президента України Володимира Зеленського в КОнгресі цього тижня.
"Урядовий бюджет серед іншого підтримає надзвичайних героїв в Україні, які воюють на передовій битви за демократію, - сказала Пелосі, яка наступного року полишить посаду спікерки, після того, як більшість в Палаті представників отримає Республіканська партія. - У цьому законодавчому акті ми з гордістю надаємо їм ще один значний пакет безпекової, економічної та гуманітарної допомоги.
Як кілька днів тому сказав президент України: справа не в благодійності, а в національній безпеці. Йдеться про спільну роботу. І якою особливою честю було для нас особисто слухати потужний виступ президента Зеленського, який говорив про мужність і самовідданість, героїзм та надію свого народуНенсі Пелосі
Як кілька днів тому сказав президент України: справа не в благодійності, а в національній безпеці. Йдеться про спільну роботу. І якою особливою честю було для нас особисто слухати потужний виступ президента Зеленського, який говорив про мужність і самовідданість, героїзм та надію свого народу. І, звісно, цей законопроект підтримає наших повсякденних героїв – американські родини. Це люди, завдяки яким наша країна працює, наші родини ростуть, наші громади процвітають".
Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті, який може в новому році замінити Пелосі на посаді спікера, розкритикував голосування за поспіх.
"Демократи чекали до останньої хвилин, коли Конгрес буде в стані “кульгавої качки”, щоб викласти понад чотири тисячі сторінок із двома трильйонами доларів витрат, - сказав Маккарті. - Чи встигаємо ми прочитати цей законопроект? Ні. Обговорити цей законопроект? Ні. Промаркувати витрати? Ні. Члени Конгресу тут, щоб проголосувати за це? Ні. “Все гаразд, ми маємо ваші голоси у кишені”, - вважають демократи. Навряд чи, цього бажає американський народ. Але за 11 днів усе зміниться.
Ми збираємося відновити цілісність цього органу та його служіння американському народу, після того, як ця інституція востаннє покриється ганьбою під одноосібним правлінням демократів. Наближається новий підхід до справ – лише 11 днів, і республіканці виконають обіцяне. Я закликаю голосувати «проти» урядового бюджету", - заявив конгресмен.
Як повідомляв Голос Америки, законопроект містить майже $45 млрд. додаткової допомоги для України. Серед передбачених програм на підтримку України - 9 млрд дол фінансування Ініціативи з безпекової допомоги Україні, що включає надання устаткування, навчання, логістики та поставок на підтримку Збройних сил України.
На 11,88 млрд доларів буде поповнено запаси зброї США, яку Америка надає Україні із своїх запасів, в рамках президентських пововажень. Згідно з законопроектом, президент США отримає нові повноваження передати Україні зброю із запасів США обсягом 14,5 млрд дол. Також майже 2,5 млрд дол передбачено на гуманітарні потреби України, а 13,37 млрд дол - на економічну та бюджетну підтримку.
Після того, як ця інституція востаннє покриється ганьбою під одноосібним правлінням демократів. Наближається новий підхід до справ – лише 11 днів, і республіканці виконають обіцяне. Я закликаю голосувати «проти» урядового бюджету", - заявив конгресмен.
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- Голос Америки
Байден: українці надихають Америку і світ
Президент США Джо Байден заявив, що Україна та українці є натхненням для цілого світу. Про це американський президент написав у п’ятницю у твіті, згадуючи візит президента України Володимира Зеленського, що відбувся у середу.
«Україна та український народ надихають не просто нас – вони надихають світ. Для мене було честю приймати президента Зеленського в Білому домі», –написав президент Байден у твіті, який супроводжує коротке відео як згадка про візит президента Зеленського до Білого дому.
У відео, яке набрало понад 180 тисяч переглядів за першу годину, наводяться слова Байдена, який говорить, що для нього «це честь стояти на боці України у цій жорстокій, жорстокій війні, яку розв’язав Путін». Байден додає, що «стійкість і рішучість» українців «надихає не лише американців, але і цілий світ», і що американці «гордо стоять поруч з українцями», і що є «підтримка наших союзників з Європи, Японії, інших країн», які надають необхідну фінансову, гуманітарну і військову підтримку.
У цьому ж відео президент Зеленський дякує президенту США та американському народу за цю підтримку і каже, що цю вдячність «потрібно відчути».
У п’ятницю президент США Джо Байден підписав законопроект про оборонну політику на 2023 фінансовий рік, що включає військову допомогу для України у розмірі 800 мільйонів доларів США, що на 500 мільйонів доларів перевищує початковий запит адміністрації.
Закон передбачає надання Україні довгострокової допомоги та «відмову від обмежень, пов’язаних із контрактами на боєприпаси для підтримки України або збільшення запасів критичних боєприпасів Міністерства оборони». Він також надає багаторічні повноваження на закупівлю певних боєприпасів.
У 2022 році адміністрація Байдена та Конгрес США спрямували в Україну майже 50 мільярдів доларів, що включає гуманітарну, фінансову та військову підтримку.
- Голос Америки
Приплив іммігрантів підштовхнув ріст населення США
В 2022 році населення США зросло на 0,4% до 333,29 млн, згідно з офіційними даними Бюро опису населення в США, оприлюдненими цього тижня.
Населення зросло на більш ніж мільйон в основному завдяки притоку іммігрантів. Кількість іммігрантів в країні збільшилась на 376 тисяч, що становить 168% зростання, порівняно з 2021 роком. Чиста імміграція (кількість прибулих мінус ті, хто поїхав з країни) відновилась до рівнів перед пандемією, повідомляє Бюро.
Природній приріст населення (народження мінус смерті) склав 245 тисяч.
"Минулого року відчутно прискорилось зростання населення, порівняно до історично повільного росту населення минулого року, - каже Крісті Вайлдер. - Чистий ріст міжнародної міграції а також найбільше щорічне зростання народжень з 2007 зумовили збільшення".
Як повідомляв Голос Америки, в грудні Імміграційна служба США у своєму звіті оприлюднила інформацію про кількість українців, які прибули до США за гуманітарними програмами.
Більше 82 000 українців та членів їхніх родин заїхали до Сполучених Штатів Америки в рамках програми "Єднання для України" (U4U).
Програма, яку уряд США розпочав, щоб допомогти українцям, які тікають від війни, що веде Росія проти України, дає право на в’їзд у Сполучені Штати Америки та перебування у країні терміном до 2 років за гуманітарним дозволом, так званим "гуманітарним паролем". Для того, щоб взяти участь в програмі, українця має підтримати спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у США, йдеться на сайті Імміграційної служби.
Служба підтвердила заявки на участь в програмі більше 177 000 осіб, які підтримали українських біженців за цією програмою, мовиться у звіті.
Також США запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців, які вже перебували в США. Така програма діє також і для осіб з Афганістану, Бірми, Ефіопії, Гаїті, Камеруну, Сомалі, Судану, Венесуели та Ємену.
Протягом 2022 та 2021 бюджетних років Імміграційна служба США отримала більше 483 000 заявок на отримання статусу "Тимчасового захисту", що є "надзвичайним показником", йдеться у звіті. Майже половину таких заявок Служба схвалила.
- Голос Америки
Байден підписав закон про оборонний бюджет, що включає 800 мільйонів доларів для України
Президент США Джо Байден у п’ятницю, 23 грудня, підписав законопроект про оборонну політику на загальну суму 858 мільярдів доларів, що включає військову допомогу для України у розмірі 800 мільйонів доларів США на 2023 фінансовий рік. У порівнянні з минулим роком, оборонний бюджет США виріс приблизно на 10%.
Закон про національну оборону – National Defense Authorization Act – передбачає, що у порівнянні з проектом, запропонованим адміністрацією Байдена, цьогорічний оборонний бюджет буде на 45 мільярдів доларів більше. Зі загальної суми 817 мільярдів доларів отримає Міністерство оборони та 30 мільярдів доларів – Міністерство енергетики.
Згідно з повідомленням Міністерства оборони США, закон схвалює повний бюджетний запит на 2023 фінансовий рік (у США бюджетний рік закінчується 30 вересня) для Європейської ініціативи стримування та розширює та збільшує Ініціативу сприяння безпеці Україні.
«Він санкціонує 800 мільйонів доларів США у 2023 фінансовому році, що на 500 мільйонів доларів перевищує початковий бюджетний запит», – мовиться у повідомленні.
У повідомленні Комітету Сенату з питань збройних сил наголошується, що закон «виражає відчуття Конгресу, що зобов’язання Сполучених Штатів перед НАТО є непорушними, і наголошує на важливості підтримки єдиної відповіді на несправедливу війну Росії в Україні та інші спільні виклики безпеці». Сенат у заяві наголошує, що «США повинні продовжувати допомагати Україні в її боротьбі з несправедливим і неспровокованим нападом Росії».
Довгострокова підтримка України, відмова від деяких обмежень на постачання зброї – Пентагон
У повідомленні Пентагону йдеться про те, що закон передбачає надання Україні довгострокової допомоги та «відмову від обмежень, пов’язаних із контрактами на боєприпаси для підтримки України або збільшення запасів критичних боєприпасів Міністерства оборони». Він також надає багаторічні повноваження на закупівлю певних боєприпасів.
Також закон уповноважує Міністерство оборони США заснувати Центр досліджень безпеки в нерегулярних війнах, який буде служити центральним механізмом для розвитку знань про нерегулярні війни. Центр буде відкритий для союзників і партнерів, мовиться у повідомленні Пентагону.
Закон який щороку визначає військову політику та бюджетні пріоритети, отримав підтримку Конгресу від обох партій. Як повідомляють агентства, для реалізації Закону, Конгрес ще повинен ухвалити законодавство про виділення фінансування, що очікується незабаром.
У четвер Сенат схвалив комплексний пакет державного фінансування, який відповідає рівням державного фінансування, викладеним у законопроекті про оборону. Очікується, що Палата представників проголосує за цей пакет незабаром, а президент Байден підпише угоду про витрати до кінця року.
- Голос Америки
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем про законопроект про конфіскацію активів російських олігархів на користь України. Відео
В Сенаті США схвалили законопроект про конфіскацію активів російських олігархів на користь України. «Це буде велика допомога для багатостраждального народу України», – каже сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
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