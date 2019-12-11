Трамп готовий невідкладно підписати оборонний бюджет США, який передбачає і допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп заявив про свою готовність негайно підписати закон про Державний оборонний бюджет (NDAA) на 2020 рік після того, як за нього проголосує Конгрес.

Трамп закликав законодавців не зволікати з прийняттям оборонного бюджету.

"От! Всі наші пріоритети враховано у остаточному варіанті NDAA: збільшення зарплати для наших військових, відбудова збройних сил, оплачувана відпустка по догляду за дітьми, безпека кордонів та Космічні сили! Конгресе, на треба більше зволікати! Я підпишу цей історичний законодавчий акт негайно!" – написав президент у соцмережі.

Про те, що законопроект відповідає основним міжнародним пріоритетам США, включно з протистоянням Росії та Китаю йдеться і в повідомленні Білого дому.

Масштабний законопроект втілює стратегію національної оборони, що протистоїть Росії та Китаю, продовжує підвищити боєготовність, надає нашим військовим та їх родинам підтримку, на яку вони заслуговують, йдеться в повідомленні.

Законопроект також передбачає надання 300 мільйонів доларів на фінансування Ініціативи з безпеки України, що включає летальну оборонну допомогу а також розбудову спроможностей берегової охорони, зокрема берегові крилаті ракети та протикорабельні ракети.

В проекті законодавці передбачили і обов'язковість запровадження санкцій проти компаній, що беруть участь у газпромівському енергетичному проекті "Північний потік 2" а також у проекті "Турецький потік".

Закон про державний оборонний бюджет є одним із найважливіших документів, що визначає оборонні видатки США.

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