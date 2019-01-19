Безпрецедентний крок слідства щодо втручання Росії у США: Мюллер заперечив інформацію ЗМІ про накази Трампа брехати

Люди винесуть з цієї ситуації думку, що ЗМІ - це купа брехунів-ліваків, які понад усе прагнуть позбутися президента і готові брехати заради цього...

Слідство незалежного прокурора США Роберта Мюллера оприлюднило заперечення інформації американського видання BuzzFeed про те, що слідство у справі втручання Росії у США буцімто вважає, що президент США Дональд Трамп прямо наказав своєму адвокату Майклу Коену збрехати Конгресу США про бізнес-проекти компанії Трампа у Росії, які все ще мали місце під час президентської кампанії 2016-го року.

Відповідну інформацію, з посиланням на анонімні джерела у команді Мюллера, видання оприлюднило у четвер.

Інформація була підхоплена провідними американськими ЗМІ, а у Демократичній партії США пообіцяли розслідувати відповідні обставини.

Наприклад, конгресмен-демократ Хоакін Кастро, член комітету Палати представників з питань розвідки заявив, що якщо інформація, згадана виданням BuzzFeed, підтвердиться, Трамп має або піти у відставку, або бути підданий імпічменту.

Варто згадати, що саме видання BuzzFeed на початку 2017-го року поширило скандальне досьє, яке серед іншого приписувало президенту Трампу розпусні дії під час відвідин Москви у минулому і, як повідомляється, було підготовлене на замовлення Демократичної партії США. Це ж досьє, як повідомляється, було під час виборів 2016-го року використане ФБР для обґрунтування необхідності стеження за командою президента. Те рішення BuzzFeed було широко розкритиковане провідними ЗМІ, але це не вплинуло на ставлення американських ЗМІ до нового розслідування видання, яке загалом відоме якісною розслідувальною журналістикою.

Опис виданням BuzzFeed конкретних заяв, наданих незалежному прокурору, та опис документів і свідчень, отриманих прокурором щодо свідчень Майкла Коена у Конгресі, не є точними

Між тим чинний адвокат Трампа Руді Джуліані та сам президент заперечили повідомлення BuzzFeed.

Президент США Дональд Трамп прямо заявив, що, на його думку, Коен оббріхує його, щоб скоротити термін ув'язнення, який йому загрожує за іншими, не пов'язаними з Трампом справами.

"Він бреше, щоб зменшити термін тюремного ув'язнення", - заявив Трамп у Twitter.

Інформація ж видання (яке посилалось на буцімто загальну позицію слідства, а не на отримні слідством свідчення Коена - прим. ГА) надалі набувала широкого поширення.

Далі послідував крок, який є досить рідкісним для практики діяльності американських органів слідства - речник незалежного прокурора Мюллера, на джерела у слідстві якого і посилався Buzzfeed, заперечив приписувану слідству позицію.

"Опис виданням BuzzFeed конкретних заяв, наданих незалежному прокурору, та опис документів і свідчень, отриманих прокурором щодо свідчень Майкла Коена у Конгресі, не є точними", - заявив речник незалежного прокурора.

Вся історія, яку підхопили та активно розкручували ЗМІ, побудована на "доказах", яких репортери, за їхнім власним зізнанням, не бачили

Лаконічна заява була із захватом сприйнята президентом США та Республіканською партією.

"Вся історія, яку підхопили та активно розкручували ЗМІ, побудована на "доказах", яких репортери, за їхнім власним зізнанням, не бачили. Хто б міг уявити, що видання, як оприлюднило скандальне досьє, і тут помилиться?", - твітує голова Національного комітету Республіканської партії Ронна Макдональд.

Сам президент США назвав заперечення інформації "сумним днем для журналістики, але великим днем для країни".



"Це ж Buzzfeed оприлюднив цілком дискредитоване "досьє", за яке заплатила брехлива Гілларі Клінтон та Демократична партія (вони платили за компромат) і з якого почалось все розслідування втручання Росії! Дуже сумний день для журналістики, але великий день для країни!" - заявив Трамп.

Джерело заперечує конкретну тезу, що Трамп давав - ще і занотовував - численні прямі накази

Цікаву заяву з даного приводу оприлюднив відомий американський журналіст-розслідувач Ронаy Фарроу, який заявив, що його власне джерело з теми, яку висвітило видання BuzzFeed, однозначно заперечувало, що Трамп надавав Коену прямі накази брехати Конгресу.

"Не знаю, хто виступив джерелом для матеріалу BuzzFeed, але я зі свого боку відмовився у власній роботі розробляти ту логіку подій, яка віддзеркалена у їхній статті, тому що основне джерело даного матеріалу раз за разом заперечувало думку, що Трамп прямо надавав подібні накази. Зверніть увагу на те, що джерело не ставить під сумнів те, що Коен брехав Конгресу "згідно з" та "з метою підтримати та розвинути" цілі Трампа. Джерело заперечує конкретну тезу, що Трамп давав - ще і занотовував - численні прямі накази", - відзначив Фарроу у низці твітів.

Прикметно, що у самому виданні у відповідь на заяву Мюллера залишилися "при своєму", заявивши що притримуються запропонованих матеріалом тез. Окрім того, видання попросило назалежного прокурора конкретизувати, що ж власне у нього заперечують.

Всім, хто вишуковує, якісь нюанси у заяві Мюллера скажу наступне: це пряме заперечення

Між тим у провідних ЗМІ США визнають - ситуація з широко розтиражованим матеріалом реально зашкодила американським медіа.

"Люди винесуть з цієї ситуації думку, що ЗМІ - це купа брехунів-ліваків (даний термін у США означає прихильність до прогресивного крила Демократичної партії, для якого характерна підтримка низки соціалістичних позицій - прим. ГА), які понад усе прагнуть позбутися президента і готові брехати заради цього... Вважаю, що це поганий день для нас... Ця ситуація закріплює кожен негативний стереотип щодо ЗМІ", - заявив в ефірі каналу CNN правник-аналітик цього каналу Джеффрі Тообін.

"Всім, хто вишуковує, якісь нюанси у заяві Мюллера скажу наступне: це пряме заперечення. Можливо Buzzfeed можуть довести, що вони праві, може Мюллер може довести, що вони помиляються. Але заява - це очевидне заперечення", - заявив журналіст поважного видання The Washington Post Делвін Барретт.

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