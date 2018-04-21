У Г’юстоні завершилася церемонія прощання з екс-першою леді Барбарою Буш

Церемонія прощання з дружиною і матері президентів США завершилася в Г'юстоні, штат Техас





Кілька колишніх президентів США приєдналися до сотнень скорботних на церемонії прощання з екс-першою леді США Барбарою Буш, яка пішла з життя у вівторок у віці 92 років.



Вона була дружиною 41 президента США, Джорджа Буша-старшого, і матір'ю 43 президента - Джорджа Буша-молодшого.



Крім чоловіка і старшого сина віддати останню шану Барбарі Буш прийшли екс-президенти Барак Обама і Білл Клінтон.



Похоронна церемонія проходила в Єпископальної церкві Святого Мартина в Г'юстоні, штат Техас. Цю церкву Барбара з чоловіком почали відвідувати в 1950-х роках, коли переїхали в Техас.



На службі лише для запрошених гостей була присутня нинішня перша леді Меланія Трамп, а також Мішель Обама і Гілларі Клінтон.



Барбару Буш поховають на території бібліотеки імені Буша в Техаському університеті A & M, який знаходиться приблизно за 160 км від Г'юстона. Там спочиває трирічна дочка пари, Робін, яка померла від лейкемії в 1953 році.



З траурними промовами виступили другий син і колишній губернатор Флориди Джеб Буш і давня подруга Барбари Сьюзан Бейкер, дружина колишнього держсекретаря Джеймса Бейкера. Прощальне слово також виголосив історик Джон Мічам, який написав біографію Джорджа Буша-старшого.

У п'ятницю на прощання з Барбарою Буш прийшли тисячі людей.

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