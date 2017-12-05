Те, що сталося на Донбасі, може статися де завгодно, - Максим Бутченко

Колишній луганський шахтар, а зараз київський журналіст і письменник Максим Бутченко доводить, що розбудова спільної української тотожності залишається одним з важливих способів протидії російській пропаганді, що створила ґрунт для вторгнення і війни на сході України.

“Дехто на Заході вважає, що Україна сама винна в тому, що сталося. Але насправді це було нав’язано російською пропагандою”, - наголошував Бутченко в інтерв’ю "Голосу Америки", вперше відвідуючи Лондон, де він представляв свою книгу “Художник війни”, що вийшла англійською завдяки перекладу й видавничим зусиллям Стівена Комарницького.

Українська трагедія на думку автора - це також “урок для інших” про те, що пропагандою умови для війни можна закласти практично будь-де в Україні і в світі.

Максим Бутченко підкреслював в інтерв’ю, що усі українські регіони мають особливості і різноманітність насправді збагачує культуру, але російська пропаганда війни скористалася тим, що упродовж багатьох років політики “Партії регіонів” насаджували на Донбасі “відчуття страху”.

В часи впливу на політику Віктора Януковича та його партії навіть “те, що лунало з київських каналів “Інтер” та “1+1” мало відрізнялося від того, що пропагували з російських телеканалів, які мали дуже великий вплив на сході України. Людей лякали “бандерівцями”, “западенцями”, каже письменник.

Його книга в англійському перекладі The War Artist показує український Донбас і людей того шахтарського краю розірваними війною і поглядами, нав’язаними агресивною пропагандою.

Максим Бутченко каже, що його книга художня, але базована на реальних людях та подіях на Батьківщині автора.

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