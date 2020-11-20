У Каліфорнії оголошено комендантську годину через коронавірус

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюзом оголосив комендантську годину, яка буде діяти на значній частині території штату з метою боротьби з поширенням коронавірусу.

Указ Міністерства охорони здоров'я Каліфорнії забороняє перебувати поза домівкою без вагомої причини з 22:00 до 5:00 в округах «фіолетової зони», де діють найсуворіші карантинні заходи.

Обмеження набирають сили у суботу і будуть діяти до 21-го грудня, але їх дію може бути продовжено.

«Вірус поширюється такими темпами, яких ми не бачили з початку цієї пандемії, і наступні кілька днів і тижнів будуть мати вирішальне значення для припинення цього сплеску. Ми б'ємо на сполох», - йдеться в заяві Ньюсома.

З минулого четверга у штаті чотири рази зафіксували понад 10 000 нових випадків зараження за день.

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