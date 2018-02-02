У Києві з допомогою USAID відкрили колл-центр Мінюсту

Юстиція стає ближчою до українців. У Києві відкрили колл-центр Мінюсту. Сюди на єдину телефонну лінію можна звернутися з будь-якого питання, пов’язаного з юриспруденцією. На відкритті центру, створеного за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, побували наші київські кореспонденти.

«Доброго дня, колл-центр Міністерства юстиції України, оператор Вікторія, слухаю вас».

Вікторія Попок відповідає на понад півтори сотні телефонних дзвінків щодня. Питають, як зареєструвати бізнес, і які документи потрібні для видачі повторного свідоцтва про народження, і як оформити права на нерухомість.

Вікторія Попок, провідний спеціаліст колл-центру Мінюсту каже:

«Найчастіше сьогодні питали про реєстрацію фізичних осіб – підприємців і про вхідні номери документів, які надійшли до Міністерства юстиції України».

Відповіді на всі ці найрізноманітніші питання громадяни можуть отримати, подзвонивши на єдиний багатоканальний номер. Новий колл-центр Міністерства юстиції України працює в тестовому режимі з липня минулого року. А сьогодні відкрився офіційно. Замість темних коридорів у стилі радянських часів – відкритий простір, замість стояння під кабінетами – негайна юридична допомога.

Говорить Павло Петренко, міністр юстиції України:

«Основне завдання – прибрати черги, бюрократію і безкінечне відфутболювання чиновниками українських громадян, коли вони зверталися за тією чи іншою послугою».

Крім телефонних операторів – тут ведеться й особистий прийом громадян. Кол-центр обладнали технікою і навчили персонал за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

Дейвид Вон, керівник програми USAID «Нове правосуддя»:

«Ми стараємося звести до мінімуму спілкування громадян із чиновниками. Щоб поменше було паперів і щоб скарги розглядалися через Інтернет. Бо це швидше і дешевше. І забезпечує негайне реагування на запити людей».

Cюзан Фрітц, директор Місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові, каже:

«Такі ініціативи роблять адміністративні послуги доступнішимі для людей.Уряд стає більш відкритим і підзвітним перед громадянами, як це і має бути в демократичному суспільстві».

Цей колл-центр поки що перший в Україні, але, як кажуть в Мінюсті, скоро такі з’являться в усіх містах-мільйонниках.

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