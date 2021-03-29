Канада запровадила нові санкції проти Росії через окупацію Криму

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно оголосив про запровадження нових санкцій проти російських громадян та компаній, причетних до окупації Росією Кримом.

Народ України заслуговує на краще майбутнє, яке вони можуть збудувати самостійно, без втручання Росії.

"Протягом семи послідовних років Росія систематично ігнорувала заклики міжнародної спільноти припинити порушення суверенітету, територіальної цілісності України та міжнародного права. Народ України заслуговує на краще майбутнє, яке вони можуть збудувати самостійно, без втручання Росії. Саме тому сьогодні ми діємо і при потребі готові вжити подальших заходів з нашими союзниками та партнерами”, - йдеться в заяві міністра.

Санкції МЗС Канади стосуються громадян Росії Олександра Ганова і Леоніда Риженькіна. Риженькін - чинний голова компанії "Мостотрест", раніше він керував будівництвом мосту через Керченську протоку. Ганов очолює компанію "Гранд сервіс експрес", яка виконує залізничне сполучення Росії з Кримом.

Крім цього, санкції стосуються ВАТ Ленпромтранспроект, ВАТ "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ", “Кримської залізниці” та “Кримської першої страхової компанії”.

В Канадському МЗС додали, що нові санкції співвідносяться з діями Євросоюзу та Великобританії, і були оголошені в координації з Австралією.

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