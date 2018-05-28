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Канадська зброя, призначена для курдів, має йти Україні – консерватори

  • Голос Америки
Ендрю Шіїр

Канадські консерватори під проводом Ендрю Шіїра виступають за те, щоб федеральний уряд надав Україні військове обладнання на суму 9,5 мільйонів доларів, яке спочатку призначалось для курдських сил, щоб допомогти їм в боротьбі проти ісламських бойовиків в Іраку, пише видання Nsnews.

Уряд під головуванням Джастіна Трюдо 15 місяців тому оголосив, що надасть зброю курдам, включаючи рушниці, автомати, легкі міномети, та протитанкові ракети.

Однак, стались затримки з отриманням схвалень від уряду Іраку а також з запевненнями, що зброю буде відповідно захищено і вона не опиниться в руках воєнізованих груп, яких звинувачують у скоєнні військових злочинів в Іраку.

Вони дозволяють цій зброї перебувати у сховищах, збирати пил, а тим часом, насильство в Україні загострюється
Джеймс Безан, депутат парламенту Канади від Консервативної партії

На час, коли закупівля зброї відбулась у минулому році, між іракськими та курдськими силами розпочалось протистояння після того, як курди поновили своє прагнення сформувати незалежну державу на півночі Іраку.

Зброя залишається у сховищах Збройних Сил Канади в Монреалі.

Тепер консерватори вказують, що цю зброю варто надіслати Україні. «Вони дозволяють цій зброї перебувати у сховищах, збирати пил, а тим часом, насильство в Україні загострюється», - заявляє Джеймс Безан, депутат парламенту Канади від Консервативної партії.

«Замість того, щоб ця зброя псувалась, давайте передамо її до рук людей, які можуть її використати», - додав він.

Уряд України звертався до Канади про надання оборонної зброї, але уряд Трюдо не взяв на себе таких зобов’язань, хоча і дозволив експорт канадської зброї до України півроку тому.

Хоча консерватори і передали б цю зброю Україні, Безан заявляє, що вони б не забули курдів і їх роль в боротьбі проти ІДІЛ. Замість «залишатись осторонь», як, на його думку, робить уряд Трюдо, Безан стверджує, що консерватори б призначили спеціального посланця до курдського регіону в Іраку, який би виступав посередником між курдами та Багдадом.

Безан зазначив, що консерватори «зовсім не» закликають до незалежності курдів. «Ми віримо в об’єднаний Ірак», - наголосив він.

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