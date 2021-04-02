Комплекс будівель Капітолію у Вашингтоні заблоковано правоохоронцями - повідомляється про наїзд на поліцейських

Вулиці довкола комплексу будівель Капітолію у столиці США заблоковано правоохоронцями. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters. Поліція Капітолію заявила, що реагує на повідомлення про наїзд на двох поліцейських, і вже затримала підозрюваного. Як повідомили правоохоронці, усіх трьох доправлено до лікарні.

Працівники будівель навколо місця події отримали повідомлення від правоохоронців із настановами на підходити до вікон та ін.

На відео з місця пригоди було видно, як видається, двох осіб на ношах, яких забрала швидка.

Як повідомляється, інцидент стався на пункті в'їзду на територію Капітолію поруч з Індепенденс-авеню, на так званій Північній барикаді.

"Будь-ласка моліться зі мною за двох офіцерів Поліції Капітолію та їх родини. Вони швидко та хоробро зреагували, як і інші співробітники екстрених служб на місці події. Вся країна зараз уболіває за них", - твітує лідер республіканської меншості у Палаті представників Конгреу США Кевін Маккарті.