Кінна поліція, паркан та собаки: у США рекомендують посилити охорону Капітолію на постійній основі

Група аналітиків, яких найняли для оцінки прогалин у захисті Капітолію під час нападу 6 січня, оприлюднила рекомендації щодо посилення охорони Конгресу США та його працівників.

За їхніми словами, поліції Капітолію бракувало “персоналу, спорядження та відповідного навчання”. Крім цього, аналітики знайшли недоліки у збиранні розвідувальних даних, комунікації та структурі командування, що зробило Конгрес іще вразливішим до атаки.

Щоб не допустити схожих подій у майбутньому, група експертів розробила ряд пропозицій. Вони радять знайти рішення, яке посилить охорону будівель Конгресу, але водночас не перешкоджатиме відкритості для людей.

Серед ключових рекомендацій:

заміна паркану з колючим дротом на “мобільну загорожу”, яку за потреби можна буде легко встановлювати і так само легко прибирати;

збільшення особового складу поліції Капітолію з 2300 офіцерів до майже 3200;

відновлення загонів кінної поліції, які були розформовані у 2005 році;

збільшення кількості поліцейських собак;

устаткування всіх офіцерів натільними камерами;

посилення особистої охорони конгресменів, які отримують погрози, зокрема, призначення офіцерів для охорони законодавців у їхніх домашніх штатах;

посилення перевірки всіх, хто хоче потрапити на територію комплексу Конгресу.

Звіт з’явився на тлі критики посилених заходів оборони Конгресу, які залишаються із січня. Довкола будівель Палати представників та Сенату досі стоїть металевий двометровий паркан із колючим дротом, а територію охороняють тисячі озброєних нацгвардійців.

Представники обох партій висловлювали побоювання, що такі заходи перешкоджатимуть публічному доступу до території Конгресу, символу американської демократії. До атаки на Капітолій 6 січня територія довкола нього була відкритою для всіх охочих.

Поки що не ясно, чи дослухаються законодавці до рекомендацій у звіті. Однак аналітики закликають не зволікати із рішенням.

Президент США Джо Байден доручив своїй адміністрації провести повну оцінку ризиків терактів та екстремізму після атаки на Капітолій прихильниками Дональда Трампа. А ФБР класифікувало напад на Конгрес як прояв внутрішнього тероризму.

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