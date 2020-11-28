Архієпископ з Вашингтона став першим афроамериканським кардиналом Ватикану

Папа Римський Франциск у суботу офіційно затвердив 13 нових кардиналів. Серед них - Вілтон Грегорі, 72 річний архієпископ з Вашингтона, Округ Колумбія, США. Він став першим афроамериканським кардиналом у Ватикані.

“Настав час подякувати Господу за цей унікальний момент в моєму житті і в житті [католицької] церкви в США. Я сподіваюсь, що це знак для афроамериканської спільноти, що католицька церква має глибоку повагу та шану до людей, до моїх темношкірих людей”, - сказав новопризначений кардинал Вілтон Грегорі в коментарі CNN.

Це не вперше, коли Папа Римський Франциск демонструє підтримку расової рівності, в тому числі всередині церкви. Раніше він надав титул преподобного першому афроамериканському священику Августину Толтону, який помер в 1897 році, таким чином наблизивши його до зачислення до лику святих. Крім цього, Папа Франциск висловлювався на підтримку расових протестів у США та засуджував смерть Джорджа Флойда, яка їх спричинила.

Новопризначений кардинал Вілтон Грегорі також публічно виступав на підтримку протестів за расову справедливість у США. Зокрема, він критикував розгін сльозогінним газом демонстрантів біля Білого дому в червні та Дональда Трампа, який після цього пройшовся до церкви поруч, аби сфотографуватись біля неї із Біблією.

Крім цього, в католицькій церкві в США Вілтон Грегорі відомий тим, що виступав за викорінення насильства всередині церкви та запровадження сильніших покарань для священослужителів.

Крім Вілтона Грегорі, Папа Франциск призначив ще 13 кардиналів - з Італії, Мальти, Чилі, Руанди, Філіппін, Брунею та Мексики. Кардинал - найвищий титул священослужителів католицької церкви після Папи Римського. Зокрема, вони мають право голосу при виборі нового Папи.

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