Чому перепис населення у США став предметом політичних суперечок?

У США участь у переписі населення – обов’язкова за законом. Це можна зробити онлайн, поштою або по телефону. До людей, які не зробили цього до травня, додому мав прийти працівник Статистичного бюро. Але через карантин особисті візити до жителів призупиняли, а кількість працівників у кол-центрах скоротили.

За даними Статистичного бюро зараз опитано понад 94% жителів країни.

Спершу з огляду на пандемію бюро вирішило продовжити особисті опитування до кінця жовтня, але потім повернуло граничний термін до попередньої дати – 30 вересня. На початку вересня федеральний суд Каліфорнії заборонив передчасно згортати опитування, проте, як повідомляє AP, деякі регіональні відділки не дослухались заборони.

Демократи виступають за продовження анкетування, але їхні опоненти кажуть, що тоді бюро може не встигнути підрахувати результати у відведений законом час – до кінця року.

Майк Гонзалез, консервативний експерт Heritage Foundation, каже: "Ліві дуже турбуються про перепис тому, що він пов’язаний із двома речами, які вони люблять: політична влада і гроші платників податків. Консерватори менше розуміють вагу цього. Вони більше орієнтуються на приватний сектор, вони не думають, що уряд має бути великим рятівником, натомість, як сказав Джефферсон, має захищати невід’ємні права".

Перепис проводять кожні 10 років, а результати впливають на розподіл півтора трильйона доларів на рік на місцевому рівні.

Каролін Малоуні, конгресвумен-демократка від штату Нью-Йорк, нагадує: "Перепис означає вплив і гроші для громад міста. Якщо ви не-- заповните анкету, ви не отримаєте тієї частини з півтора трильйона доларів, яка вам належить, на житлове будівництво, на продовольчі програми, школи, транспорт. Ваше представництво в уряді основане даних перепису, кількість представників у Конгресі від вашого округу".

У Палаті представників Конгресу – 435 законодавців, і представництво кожного штату безпосередньо залежить від кількості людей, які там живуть. У середньому один конгресмен – на 710 тисяч населення.

За прогнозом Pew Research, після перепису частина штатів може втратити місця у Конгресі, інші – здобути нові. І вирішальне значення тут можуть мати іммігранти, які складають значну частку жителів як ліберальних штатів Каліфорнії та Нью-Йорка, так й більш консервативних Техасу та Флориди. А от штати із меншою кількістю мігрантів – як Алабама, Міннесота та Огайо – можуть, відповідно, втратити місця у Конгресі.

Демократи наполягають, пише NPR, що влада зацікавлена у недорахуванні небілого населення, іммігрантів, меншин та груп, яких важко дістатись: жителів віддалених поселень, індіанців, безпритульних. А якщо їх не врахують, то про них не думатимуть під час прийняття політичних і соціальних рішень.

Джон Бласко, громадський активіст, демократ вважає: "Не важливо, чи ви громадянин або іммігрант без статусу. Якщо ви живете і працюєте в тому ж районі, нам потрібно це знати, щоб зрозуміти, скільки тут живе людей, яким потрібні ресурси".

Але республіканці вказують на розбжність між представництвом штату у Конгресі й справжньою кількістю виборців: якщо у штаті багато негромадян, які не можуть голосувати, то громадяни фактично обиратимуть диспропорційно більше конгресменів.

"Наприклад, округ представниці Конгресу Оказіо-Кортез у Нью-Йорку має дуже високий відсоток негромадян, людей, які не голосують. Але їх врахують у переписі. Округ республіканця Джима Джордана в Огайо має понад 99% громадян, - каже Майк Гонзалез. - Тож вплив громадян-виборців в окрузі Огайо менший, ніж виборів у Нью-Йорку. У кожного виборця в Нью-Йорку є більша виборча сила, бо вони голосують за тих людей, які не можуть голосувати. Це не питання імміграції, це питання громадян чи негромадян".

Торік адміністрація президента Трампа спробувала внести питання про громадянство до запитань перепису, але Верховний суд заблокував цей указ. У липні президент підписав указ про заборону врахування у переписі нелегальних мігрантів.

"Надання представництва у Конгресі та політичного впливу нелегальним іммігрантам – людям, які відкрито знехтували нашими законами – було б перекручуванням наших демократичних принципів. Дозвіл підрахунку нелегальних іноземців з метою відповідного розподілу (місць у Конгресі) також може створити перекручені стимули - такі, як потенційно винагороджування штатів, які заохочують порушення федерального імміграційного законодавства, - що підірве нашу систему управління", - йдеться на сайті Білого дому.

Цей меморандум Білого дому оскаржують в суді.

За 230 років проведення перепису у США питання міграційного статусу ніколи не було включене, а в Конституції йдеться про перепис усіх мешканців країни, без уточнення громадянства. Загалом же в анкеті 10 базових запитань: ім’я, стать, вік, раса, номер телефону, а також дані про те, хто ще живе за цією ж адресою, тож заповнити її можна менш ніж за 10 хвилин.

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