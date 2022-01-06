Технологічні новинки українських компаній на CES-2022

З 5-го по 7-ме січня у Лас-Вегасі проходить щорічна виставка електроніки CES-2022, ключова подія року як для найбільших технологічних компаній, так і для невеликих стартапів.

Менший масштаб

Торік через пандемію виставку провели в онлайн-форматі, нині ж похизуватися своїми розробками приїхали понад 2 тисячі учасників.

Зазвичай до Лас-Вегаса приїздить майже 170 тисяч відвідувачів, представників медіа і технологічних компаній з усього світу. І хоча США скасували чимало обмежень на в’їзд до країни, цьогоріч масштаби CES значно скромніші – 50 тисяч відвідувачів. Для всіх присутніх діє обов’язкова вимога – бути повністю вакцинованими від коронавірусу.

Цьогорічні тенденції

Щороку CES приваблює ключових гравців ринку. Але Microsoft, Google, Facebook, Twitter, Lenovo, General Motors та деякі інші технологічні гіганти відмовилися від участі наживо, і готують віртуальні презентації своїх найновіших розробок. Їхні місця заповнюють менші компанії й стартапи.

Як і в минулі роки, іншим важливим трендом лишається автоматизація й штучний інтелект, зокрема, в автомобільній галузі, розповіла "Голосу Америки", Карен Чупка, виконавча віце-президентка CES. Також чимало уваги прикуто до технологій "у галузі харчування, у сфері космосу, також окремі категорії, як-то криптовалюти та NFT.

Значна частина компаній на виставці представляють винаходи, що допомагають спростити піклування про власне здоров’я. "Цифрові рішення у галузі охорони здоров’я значно розширилися, особливо в останні два роки із пандемією, завдяки телемедицині і портативним пристроям, які дозволяють людям самостійно стежити за здоров’ям, - пояснює Чупка.

Українці на CES-2022

Свої медичні інновації пропонують одразу кілька українських стартапів на CES. Зокрема, це Cardiomo - девайс, який через електрокардіограму може попередити про інсульт, про який "Голос Америки" розповідав раніше.

Насадки на милиці для реабілітації людей із травмами опорно-рухового апарату привіз стартап ComeBack Mobility. "Наше очікування від CES - це знайти нових партнерів, дистрибуторів, побачити інші рішення та бізнес-моделі задля інновацій", - розповів засновник і керівник компанії Ілля Попов.

Також у виставці беруть участь стартапи, які пропонують інноваційні екологічні рішення. Зокрема, effa, що уже кілька років успішно виробляє перші у світі одноразові зубні щітки з паперу, які на 100% придатні для переробки.

Даша Кічук, виконавча директорка компанії effa, повідомила "Голосу Америки", що на виставці ж цьогоріч вони представляють новий продукт - паперову бритву. "На CES ми хочемо познайомитись з новими клієнтами, з журналістами і зробити наш стартап відомим на весь світ", - підкреслила Кічук.

А от компанія Neverdark пропонує створити затишок заміського будинку, не виходячи із власної квартири, завдяки біокамінам – без диму, але зі справжнім полум’ям. Як розповів Ярослав Лисак, виконавчий директор компанії Neverdark: "Ми трохи хвилюємось... але ми вже готові запалювати свій чистий вогонь та підкорювати Америку!"

Стартап Mosqitter, що розробив розумну екосистему для боротьби із комарами, на CES уже вдруге. Операційна директорка компанії Ольга Дячук розповіла: "Вперше ми брали участь у 2020 році, у доковідний час, і завдяки цій участі ми встановили декілька сильних партнерств, наприклад, як Індія й Італія".

"Ми познайомились з нашими партнерами саме тут, і вже встановлене виробництво Mosqitter у цих країнах, - сказала Дячук. - Тому у нас плани досить оптимістичні, ми налаштовані позитивно і думаємо, що нам цього року вдасться встановити сильні та стратегічні партнерства для Mosqitter".

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