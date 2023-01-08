Чим українські стартапи дивують учасників CES 2023 у Лас-Вегасі

Міністри юстиції з усього світу зберуться в Лондоні в березні, щоб підтримати Міжнародний кримінальний суд (МКС) у розслідуванні ймовірних військових злочинів в Україні. Про це повідомляє Міністерство юстиції Великобританії.

Зустріч у Lancaster House проведуть віце-прем’єр-міністр Домінік Рааб і міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшілгез-Зегеріус.

У британськолму мінюсті повідомляють, що ця зустріч буде спрямована «на збільшення глобальної фінансової та практичної підтримки, що надається МКС, і координацію зусиль для забезпечення того, щоб він мав усе необхідне для проведення розслідувань і судового переслідування винних». Делегати заслухають прокурора МКС Каріма Хана.

«Російські сили повинні знати, що вони не можуть діяти безкарно, і ми будемо підтримувати Україну, доки справедливість не буде задоволена», - заявив віце-прем’єр-міністр, лорд-канцлер і державний секретар з питань юстиції Домінік Рааб.

«Майже через рік після незаконного вторгнення міжнародне співтовариство має надати найсильнішу підтримку МКС, щоб військові злочинці могли бути притягнуті до відповідальності за звірства, свідками яких ми є», - додав він.

Під час зустрічі делегати мають визначити, як надавати подальшу допомогу Суду. Йдеться про практичну підтримку, таку як допомога в зборі інформації та обміні доказами звірств. Міністри також обговорять, як допомогти жертвам і свідкам дати свідчення, не завдаючи їм подальших страждань.

«Повідомлення та зображення незаконного та неспровокованого збройного нападу Росії на Україну жахливі. Для нас абсолютно ясно: ці злочини не можуть залишитися безкарними», - заявив міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус.

Він додав, що учасники зустрічі продовжуватиме муть координувати свої дії, щоб забезпечити надання підтримки ICC та українській владі.

Минулого року Велика Британія запропонувала індивідуальний пакет підтримки МКС, який включав додаткове фінансування в розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів і спеціальну допомогу поліції.

Як зазначає мінюст Великобританії, уряд також продовжує підтримувати внутрішні розслідування в Україні. Разом зі США та ЄС Велика Британія створила Консультативну групу з питань жорстоких злочинів для підтримки розслідувань і профінансувала навчальну програму для українських суддів. У ній вже беруть участь 30 суддів, і подібна навчальна програма для прокурорів в Україні під керівництвом Королівської прокуратури має розпочатися пізніше цього року.

Як повідомляв Голос Америки, днями в інтерв'ю агенції AP Карім Хан заявив, що «Україна є місцем злочину».

«Ці злочини не є діями окремих підрозділів; скоріше, вони є частиною глибоко тривожної моделі зловживань, яка відповідає тому, що ми бачили під час попередніх військових дій Росії — у Чечні, Сирії та Грузії», — сказала Бет Ван Шаак, посолка США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя, виступаючи раніше в МКС.

В матеріалі використані джерела Міністерства юстиції Великобританії