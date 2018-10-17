Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

У Вашингтоні колектив київського театру Пральня представив новий музичний проект "ЦеЩо?". Відео

У Вашингтоні колектив київського театру Пральня представив новий музичний проект "ЦеЩо?". Відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:03:42 0:00
Direct link

Показати коментарі

Українські співи, танці, ляльки - у престижному культурному закладі Кеннеді Центр колектив київського театру Пральня представив новий музичний проект ЦеЩо? У своїй виставі, яка поєднує елементи фольклору, кабаре, лялькового театру та мультимедіа, артисти розповідали про виклики, які кидають сучасному суспільству нові технології. До США вони приїхали за програмою культурного обміну Державного департаменту Центральна сцена та, окрім театральних виступів в кількох містах США, також проводять майстер-класи та зустрічаються з людьми, розповідаючи їм про Україну. На виставі у Вашингтоні побувала моя колега Наталія Леонова.

Facebook Forum

Інше за темою

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG