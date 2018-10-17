У Вашингтоні колектив київського театру Пральня представив новий музичний проект "ЦеЩо?". Відео

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Українські співи, танці, ляльки - у престижному культурному закладі Кеннеді Центр колектив київського театру Пральня представив новий музичний проект ЦеЩо? У своїй виставі, яка поєднує елементи фольклору, кабаре, лялькового театру та мультимедіа, артисти розповідали про виклики, які кидають сучасному суспільству нові технології. До США вони приїхали за програмою культурного обміну Державного департаменту Центральна сцена та, окрім театральних виступів в кількох містах США, також проводять майстер-класи та зустрічаються з людьми, розповідаючи їм про Україну. На виставі у Вашингтоні побувала моя колега Наталія Леонова.