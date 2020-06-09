Вперше в історії США афроамериканець очолив рід військ

Сенат США затвердив генерала Чарльза Брауна на посаду глави штабу військово-повітряних сил США. Сенат одноголосно підтримав кандидатуру в присутності віце-президента США Майкла Пенса. Браун став не лише першим афроамериканцем, який очолив рід військ у збройних силах США, генерал стане першим афроамериканцем-членом Об'єднаного комітету начальників штабів з часу головування там генерала Коліна Пауелла.

Я хочу мудрості та знань для того, щоб очолювати, брати участь та слухати у важливих дискусіях щодо расизму, розмаїття та інклюзивності

Президент США Дональд Трамп, який номінував Брауну на посаду, назвав генерала "патріотом і великим лідером".

Брауна привітала із призначенням міністерка ВПС США Барбара Барретт. Міністр американських військово-повітряних сил відповідає за організацію та забезпечення роботи ВПС.

"ВПС США, Космічні сили США та я особисто вітаємо генерала Брауна та його дружину Шарін із його затвердженням на посаду глави штабу ВПС. Неперевершене лідерство, оперативний досвід та глобальне бачення генерала Брауна матимуть ключове значення для модернізації американських військово-повітряних сил відповідно до викликів у царині національної безпеки завтрашнього дня", - заявила Барретт.

Затвердження кандидатури Брауна припало на час масових протестів у США, спричинених загибеллю після затримання поліцією чорношкірого американця Джорджа Флойда. Мітингувальники, зокрема, виступають за реформу поліції у США, проти мотивованих расизмом упереджень у роботі правоохоронців.

Я хочу мудрості та знань, щоб вести уперед тих, хто готові негайно і послідовно діяти, щоб зробити наші ВПС кращими

Минулого тижня Браун у відео заяві прокоментував своє ставлення до подій навколо загибелі Флойда. Він відзначив, що протягом життя прокладав шлях у двох світах одночасно, стикаючись із упередженнями і долаючи перепони, які вони створювали.

Військовий лідер розповів, наприклад, що стикався із інакшим ставленням до себе, і згадав, що "працював із повдвійною силою, щоб переконати керівників, що їхні погляди, очікування щодо афроамериканців були необгрунтованими". Серед іншого, Браун також згадав, що, коли він очолював ескадрилію, "інші афроамериканці казали мені, що я був недостатньо чорним, бо проводив більше часу із моєю ескадрилією, ніж із ними". Генерал відзначив, що думає про інших військових авіаторів, до яких свідомо чи несвідомо могли ставитись несправедливо.

"Я хочу мудрості та знань для того, щоб очолювати, брати участь та слухати у важливих дискусіях щодо расизму, розмаїття та інклюзивності. Я хочу мудрості та знань, щоб вести уперед тих, хто готовий негайно і послідовно діяти, щоб зробити наші ВПС кращими", - заявив Браун.

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