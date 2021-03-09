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Час-Тайм. Конгресмени США закликають невідкладно ввести санкції проти Північного потоку-2

Час-Тайм. Конгресмени США закликають невідкладно ввести санкції проти Північного потоку-2
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Час-Тайм. Конгресмени США закликають невідкладно ввести санкції проти Північного потоку-2

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В ефірі Час-Тайм. П’ятеро конгресменів США звернулись до Держсекретаря з закликом невідкладно запровадити санкції проти Північного потоку-2». Західні інвестори відновлюють свій інтерес до України: серед найбільш привабливих галузей називають інноваційні технології і сільське господарство.

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