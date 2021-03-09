Час-Тайм. Конгресмени США закликають невідкладно ввести санкції проти Північного потоку-2

Уряд США оприлюднив рекомендації поведінки для людей, які отримали вакцину від COVID -19. Коли запровадять «вакцинні паспорти», та чому занепокоєні правозахисники? У США розгорілася суперечка через рішення видавця припинити публікувати 6 книжок дитячого автора Доктора С’юсса.