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- Михайло Комадовський
Для вступу до НАТО потрібна здорова демократія і Україні ще є над чим працювати – Кірбі
Україні не потрібен “План щодо набуття членства” (ПДЧ) для вступу до НАТО, оскільки через тісну співпрацю з Україною упродовж останніх 16 місяців союзники переконалися у її військовому потенціалі. Але потрібні реформи – політичні, правові, реформи демократичних інституцій.
Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав представник Білого дому Джон Кірбі.
Серед основних вимог - здорова і жива демократія
“Україні зараз у такій точці, коли альянс не вважає, що ПДЧ насправді потрібен… Але є реформи, які Україна все ще повинна здійснити”, - сказав Кірбі.
Він також зауважив, що США розуміють перешкоди на шляху до політичних реформ у розпал війни. І президент США переконаний – партнери мають продовжувати зосереджуватися на українських потребах на полі бою.
Кірбі нагадав, що вступ до НАТО - це процес, і його повинні були пройти і Фінляндія, і Швеція від подання заявки і до вступу.
“Частиною цього процесу є наявність здорової, живої демократії та здорових, життєздатних, стійких демократичних інститутів. І в Україні ще є над чим працювати в цьому плані”, – наголосив Кірбі.
Сумісність військових потужностей з натівськими - "ще належить побачити"
Оцінюючи Збройні сили України, Джон Кірбі сказав, що вони без сумніву “наближаються до оперативної сумісності з НАТО” та у ході війни позбулися багатьох старих радянських систем і радянсько-російських способів використання цих можливостей. Те, як українці діють на полі бою сьогодні, безумовно, є західним типом поведінки на полі бою, сказав Кірбі.
В українців чимало західного обладнання, вони пройшли підготовку під керівництвом західних військових, отже очевидно є зараз ближчими до натівського стандарту сумісності. “Чи вони вже зовсім там? Знову ж таки, я думаю, що це ще належить побачити”, - додав Кірбі.
Посадовець запевнив, що, як і було зазначено у Бухарестській декларації, НАТО – це майбутнє України. Президент США Джо Байден підтримує політику відкритих дверей альянсу, утім зараз у центрі уваги буде допомога Україні, наголосив Кірбі.
За його словами, союзники і партнери не втомляться підтримувати Україну, незалежно від того, є вона в альянсі чи ні.
“Ми повинні пам’ятати, що українці воюють і гинуть за свою країну. І маємо зосередитися на тому, щоб допомогти їм досягти успіху. Потім ми визначимо шлях для можливого членства у НАТО, який дасть Україні час і простір для роботи над деякими з реформ, водночас маючи зобов’язання та гарантії безпеки від Заходу”, – підсумував Кірбі.
Серед необхідних реформ, за його словами, викорінення корупції, розбудова демократичних інститутів, сильна судова система, верховенство права та інші ключові показники, необхідні кожній країні, яка прагне стати членом НАТО.
Запрошення для України означало б війну з Росією
На запитання журналіста Голосу Америки, чи президент США Джо Байден вважає, що запрошення України до НАТО прямо зараз є запрошенням до війни з Росією, представник Білого дому відповів ствердно.
"Так", - відповів на це питання речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.
“Що ж, президент сказав, що вступ [України, - ред.] до НАТО зараз означатиме війну з Росією, і саме це я мав на увазі у своїй попередній відповіді”, – уточнив посадовець.
Як зазначив президент Джо Байден, залучення України до альянсу "тут, у Вільнюсі", приведе НАТО до війни з Росією. Крім того, Україна має зробити подальші кроки на своєму шляху реформ. Але союзники надішлють єдиний позитивний сигнал на шляху України до майбутнього членства в альянсі, нагадав запевнення президента радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
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- Голос Америки
Адміністрація Байдена підтримує продаж F-16 Туреччині. У Конгресі США є застереження
Адміністрація президента США Джо Байдена погодилася продати винищувачі F-16 Туреччині, і після консультацій з Конгресом, очікується, що продовжиться процес передачі літаків, заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок, на другий день після того, як Анкара дала сигнал про те, що не перешкоджатиме вступу Швеції до НАТО.
Виступаючи напередодні саміту лідерів НАТО, який розпочався у вівторок у столиці Литви Вільнюсі, Салліван сказав, що президент США Джо Байден «чітко дав зрозуміти, що підтримує передачу» 40 нових винищувачів Lockheed Martin Corp F-16 разом із комплектами модернізації для існуючих військових літаків.
«Я готовий працювати з президентом Ердоганом і Туреччиною над посиленням оборони та стримування в євроатлантичному регіоні», – сказав Байден у понеділок.
Проте деякі члени Конгресу, головним чином голова Комітету із закордонних справ Сенату Боб Менендес, виступають проти продажу винищувачів Туреччині через питання дотримання прав людини та її відносини з Грецією.
Менендес заявив, що він "продовжує мати застереження" щодо надання винищувачів Туреччині. Сенатор-демократ сказав у понеділок, що він веде переговори з адміністрацією Байдена і може ухвалити рішення "наступного тижня".
Сенаторка-демократка Джин Шагін, яка була однією з ініціаторів блокування продажу літаків Туреччині, сказала, що була дуже рада почути про «прорив з Туреччиною щодо вступу Швеції до НАТО» і що це «мало статися набагато раніше».
«На початку цього року ми звернулися до Сенату з листом, у якому говорилося, що ми дуже стурбовані постачанням F-16 та іншої військової техніки Туреччині, поки там «зависла» ратифікація Швеції. Це було б дуже проблематично, незважаючи на те, що Туреччина є важливим союзником по НАТО. Я сподіваюся, що після кроку президента Ердогана щодо Швеції будуть наступні у забезпеченні ратифікації прийому Швеції в НАТО найближчими тижнями», – сказала сенаторка, виступаючи на події у Вільнюсі, де відбувався саміт НАТО.
І Анкара, і офіційний Вашингтон відкидали будь-які припущення про те, що схвалення Анкарою вступу Швеції в НАТО було пов’язане з продажем F-16 під час багатомісячних переговорів, на яких союзники намагалися схилити керівництво Туреччини до схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО.
Щоб пояснити свою опозицію щодо вступу Швеції в НАТО, Анкара казала, що Стокгольм, на її думку, недостатньо протидіяв групам, яких Туреччина вважає терористами, головним чином членам забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК). Цю організацію, крім Туреччини, вважають терористичною ще ЄС і Сполучені Штати.
Швеція, яка до того мала нейтральний статус, подала заявку на вступ до НАТО разом зі сусідньою Фінляндією після початку широкомасштабної російської агресії проти України у лютому 2022 року. Фінляндія вже стала членом НАТО минулого року.
У жовтні 2021 року Туреччина попросила придбати винищувачі F-16 Lockheed Martin Corp і майже 80 комплектів модернізації для існуючих військових літаків на 20 мільярдів доларів, але США не поспішали схвалити продаж.
У заяві, опублікованій у понеділок Туреччиною та Швецією, йдеться, що Швеція не надаватиме підтримки курдським угрупованням і активно підтримуватиме зусилля з пожвавлення процесу вступу Туреччини до ЄС.
Росія, яка називала розширення НАТО однією з причин її нападу на Україну, заявила, що очікуваний вступ Швеції до НАТО матиме "негативні наслідки" для безпеки Росії, і що Москва повинна буде відповісти. Росія не збільшила чисельності своїх військ на кордоні з Фінляндією після її вступу до НАТО, незважаючи на те, що Фінляндія, як країна НАТО, має найдовший сухопутний кордон з Росією.
"Я розумію розчарування", – Кая Каллас. Відео
"Я розумію розчарування. Я маю на увазі, що Україна хоче жити в мирі, як ми живемо в мирі… І загальна культурна зміна полягає в тому, що всі бачать майбутнє України в НАТО. Це лише питання умов, щоб туди потрапити", – премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас
Джон Кірбі пояснив позицію США щодо умов запрошення України до НАТО. Відео
Позицію США щодо умов запрошення України до НАТО Голосу Америки пояснив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Детальніше він розповів про це в інтерв'ю Михайлу Комадовському.
Відсутність сміливого мислення - експерти про заяву НАТО щодо майбутнього України в альянсі
Лідери НАТО прибирають умову виконання “Плану щодо набуття членства” (ПДЧ) для України, однак Київ отримає запрошення на вступ в альянс лише тоді, коли усі члени НАТО "погодяться на це" і коли “будуть виконані умови”. Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, не уточнивши, про які саме умови йдеться. Лідери НАТО не озвучили й термінів потенційного членства України, мовляв, це залежить від "умов".
Голос Америки зібрав перші реакції на рішення альянсу під час саміту у Вільнюсі.
Крісті Райк, заступниця директора Міжнародного центру оборони й безпеки у Талліні, професорка в Університеті Турку, експертка із питань європейської безпекової політики зауважила: “Після всіх переговорів я очікувала принаймні чогось більш… елегантного".
Як пише Райк у мережі Twitter, вислів “коли члени альянсу погодяться і умови виконаються" звучить так ніби: 1) сьогодні союзники не згодні; 2) виконання умов буде недостатньо, і союзники мають ще погодитись, що вони ще не готові зробити".
Генерал у відставці та колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес упевнений, що проблема з позицією НАТО полягає не в реформах, які має зробити Україна, а у “реформах, які мають зробити деякі з наших лідерів”, маючи на увазі лідерів альянсу.
“Де сміливе, чітке стратегічне мислення, яке створило міжнародний порядок після Другої світової війни?”, - запитує Годжес. Генерал пропонує не вимагати від України “стратегічного терпіння” та стверджує: “Нам потрібна стратегічна хоробрість”.
Відомий історик Єльського університету Тімоті Снайдер заявив: “Зараз не час для самостримування чи компромісу з геноцидом”.
Снайдер посилається на публікацію британського аналітика Тімоті Еша та називає її проникливою і переконливою адвокацією.
Тімоті Еш, своєю чергою, застерігає: “Якщо США цього тижня на Вільнюському саміті НАТО не будуть сміливішими лідерами щодо довгострокової безпеки України, історики одного дня можуть запитати: “Хто втратив Україну?” І їхня шокуюча відповідь може бути: президент Джо Байден”.
“Українці - реалісти. Вони знають, що не можуть приєднатися до НАТО, поки йде війна. Вони хочуть того, що вони називають “політичним запрошенням”, яке було б реалізоване лише за відповідних умов”, - пише Еш у британському виданні The Guardian.
Аналітик підсумовує: “Якщо Захід надасть Україні військові засоби для перемоги у цій війні, додавши тверду обіцянку майбутнього членства в НАТО, коли війна закінчиться, тоді США матимуть Європу, яка буде значно більш здатна захистити себе від ослабленої Росії”.
НАТО розчаровує Київ, не запропонувавши Україні чіткого шляху до вступу до альянсу – з таким заголовком вийшла публікація у газеті The Wall Street Journal.
У ній йдеться, що суперечка щодо місця України в НАТО є однією з кількох суперечок, які погіршують згуртованість альянсу. Автор також підкреслює, що Україна таки досягла успіхів на саміті, попри те, що не отримала бажаної чіткості запрошення – члени альянсу відмовилися від вимоги, щоб Київ завершив бюрократичний план членства, що могло б відкласти вступ країни до НАТО на роки.
Американський журналіст Майкл Вайс зауважив у Twitter: “Мене ніколи не перестане тішити те, що є люди, які наполягають, ніби НАТО є інструментом гегемонії США, тоді як США майже єдині серед союзників НАТО уповільнюють членство (якщо не відмовляють у ньому) єдиної країни, яка робить те, для чого було створене НАТО”.
Натомість американський сенатор від штату Род-Айленд Шелдон Вайтхаус вважає заяву НАТО щодо України доброю новиною:
“Ще більше хороших новин про НАТО. Браво команді Байдена за допомогу в цьому та щодо Швеції”. Так законодавець відреагував на те, що члени альянсу погодилися зняти деякі перешкоди для заявки на вступ України.
Гельсінська комісія США (Комісія з питань безпеки та співпраці в Європі) своєю чергою нагадала, звертаючись до президента США та керівництва НАТО, що найвпливовіший крок, який вони можуть зробити для стримування російської агресії та забезпечення майбутнього для демократії — це надати Україні чіткий і досяжний шлях до приєднання до альянсу.
Гельсінська комісія - незалежна агенція уряду США, створена Конгресом, яка має моніторить дотримання гельсінських угод, зокрема, у військово-політичній сфері.
Аналітик, що базується в Німеччині, Сергій Сумленний, колишній голова представництва Фонду Бьолля в Україні, прокоментував у Twitter, як він написав, "голосно і чітко": "Відмовляючи Україні в запрошенні в НАТО зараз, ми запрошуємо більшу війну в наш дім завтра. Мова навіть не про Росію. Йдеться про те, що всі злі режими світу уважно спостерігають, роблять нотатки про нашу м’якість і прораховують свої плани".
За його словами, мова не йде про те, щоб "негайно взяти Україну на борт", але важливо було б отримати чітке запрошення.
Ілля Пономаренко з англомовного видання "Kyiv Independent" назвав дуже слабким виправданням аргументи НАТО про необхідність реформ української армії. Пономаренко нагадав, що ЗСУ сприяли втраті Росією понад 2100 танків, понад 900 БТРів, майже 2500 БМП, понад 80 літаків, майже 100 гелікоптерів, великого ракетного крейсера та загалом зруйнували міф про історичну військову непереможність Росії.
"Давайте принаймні будемо чесними й визнаємо, що альянс НАТО зараз сам не готовий", - пише Пономаренко.
Шотландський професор стратегічних досліджень Філліпс П. О'Браєн вважає, що аргумент про те, що Україні не можна дати чіткий шлях до членства в НАТО через загрозу війни з Росією спантеличує.
"Чому б це так було?" - риторично запитує науковець.
Тим часом Росія вже також відреагувала на заяву лідерів країн НАТО, мовляв, Україну не прийняли до НАТО, щоб не легалізувати її кордони.
В ефірі телеканалу Аль Джазіра речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що "НАТО може поки не пропонувати Києву членство, оскільки Польща вважає західну Україну частиною своєї території і має наміри щодо вторгнення туди".
"Хоча Україна покидає вільнюський саміт, не маючи чіткого шляху до НАТО, вона вже сподівається на наступний саміт НАТО у Вашингтоні. Тиск на Байдена, щоб нарешті правильно вирішити це питання, лише посилюватиметься з цього часу", - наголосили у статті "Байден ризикує своєю спадщиною щодо України" для видання The Hill віце-голова правління Фонду Східна Європа в Києві Мелінда Герінг та політичний аналітик Razom for Ukraine Даг Клейн.
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