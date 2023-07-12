Для вступу до НАТО потрібна здорова демократія і Україні ще є над чим працювати – Кірбі

Україні не потрібен “План щодо набуття членства” (ПДЧ) для вступу до НАТО, оскільки через тісну співпрацю з Україною упродовж останніх 16 місяців союзники переконалися у її військовому потенціалі. Але потрібні реформи – політичні, правові, реформи демократичних інституцій.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав представник Білого дому Джон Кірбі.

Серед основних вимог - здорова і жива демократія

“Україні зараз у такій точці, коли альянс не вважає, що ПДЧ насправді потрібен… Але є реформи, які Україна все ще повинна здійснити”, - сказав Кірбі.

Він також зауважив, що США розуміють перешкоди на шляху до політичних реформ у розпал війни. І президент США переконаний – партнери мають продовжувати зосереджуватися на українських потребах на полі бою.

Кірбі нагадав, що вступ до НАТО - це процес, і його повинні були пройти і Фінляндія, і Швеція від подання заявки і до вступу.

“Частиною цього процесу є наявність здорової, живої демократії та здорових, життєздатних, стійких демократичних інститутів. І в Україні ще є над чим працювати в цьому плані”, – наголосив Кірбі.

Сумісність військових потужностей з натівськими - "ще належить побачити"

Оцінюючи Збройні сили України, Джон Кірбі сказав, що вони без сумніву “наближаються до оперативної сумісності з НАТО” та у ході війни позбулися багатьох старих радянських систем і радянсько-російських способів використання цих можливостей. Те, як українці діють на полі бою сьогодні, безумовно, є західним типом поведінки на полі бою, сказав Кірбі.

В українців чимало західного обладнання, вони пройшли підготовку під керівництвом західних військових, отже очевидно є зараз ближчими до натівського стандарту сумісності. “Чи вони вже зовсім там? Знову ж таки, я думаю, що це ще належить побачити”, - додав Кірбі.

Посадовець запевнив, що, як і було зазначено у Бухарестській декларації, НАТО – це майбутнє України. Президент США Джо Байден підтримує політику відкритих дверей альянсу, утім зараз у центрі уваги буде допомога Україні, наголосив Кірбі.

За його словами, союзники і партнери не втомляться підтримувати Україну, незалежно від того, є вона в альянсі чи ні.

“Ми повинні пам’ятати, що українці воюють і гинуть за свою країну. І маємо зосередитися на тому, щоб допомогти їм досягти успіху. Потім ми визначимо шлях для можливого членства у НАТО, який дасть Україні час і простір для роботи над деякими з реформ, водночас маючи зобов’язання та гарантії безпеки від Заходу”, – підсумував Кірбі.

Серед необхідних реформ, за його словами, викорінення корупції, розбудова демократичних інститутів, сильна судова система, верховенство права та інші ключові показники, необхідні кожній країні, яка прагне стати членом НАТО.

Запрошення для України означало б війну з Росією

На запитання журналіста Голосу Америки, чи президент США Джо Байден вважає, що запрошення України до НАТО прямо зараз є запрошенням до війни з Росією, представник Білого дому відповів ствердно.

"Так", - відповів на це питання речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

“Що ж, президент сказав, що вступ [України, - ред.] до НАТО зараз означатиме війну з Росією, і саме це я мав на увазі у своїй попередній відповіді”, – уточнив посадовець.

Як зазначив президент Джо Байден, залучення України до альянсу "тут, у Вільнюсі", приведе НАТО до війни з Росією. Крім того, Україна має зробити подальші кроки на своєму шляху реформ. Але союзники надішлють єдиний позитивний сигнал на шляху України до майбутнього членства в альянсі, нагадав запевнення президента радник з національної безпеки США Джейк Салліван.