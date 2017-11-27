Рамзан Кадиров вважає себе вірним солдатом президента Путіна

Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що він готовий віддати життя за Володимира Путіна і подати у відставку, якщо така буде воля президента РФ. Він зробив таку заяву перед президентськими виборами наступного року, а кадрові зміни вже викликали занепокоєння серед деяких політиків.

Кадиров, якому 41 рік, зробив цю заяву в інтерв’ю на державному телебаченні в неділю, під час якого цей важкий до передбачення ватажок сказав, що вважає своїм найбільшим досягненням. У програмі показано його як боксера й вершника, який говорив про все, починаючи від полігамії до одностатевого подружжя.

Його коментарі виглядали на тактику, до якої він вдавався і раніше, для запевнення собі підтримки з боку Кремля, на що йому не довелося довго чекати.

«Кадиров повторно сказав, що він, говорячи образно, є дуже послідовним і відданим членом путінського оточення прихильників і має намір працювати всюди і так, як президент країни доручить йому, сказав репортерам у понеділок представник Кремля Дмитро Пєсков.

«Він не сказав нічого іншого, і це, на чому йдемо далі» Рамзан продовжує залишатися головою республіки».

Це, хто править переважно мусульманським регіоном, важливий для Кремля, зокрема з уваги на те, що Чечня вела дві війни проти Москви після розвалу Радянського Союзу у 1991 році, але тепер, в заміну на щедрі субсидії і широку автономію, платить абсолютною лояльністю.

Кадирова, який керував Чечнею протягом минулого десятиліття, під час якого правозахисні організації звинувачували його у зловживаннях, Москва вважає гарантом пакту і Москва виховала його на цю роль після вбивства його батька у 2004 році

Заява Кадирова про можливу відставку надійшла під час інтерв’ю, коли його запитали про те, що він думає про відхід з посади в майбутньому. Він відповів, що це його мрія колись залишити посаду і що міг би запропонувати кількох кандидатів на своє місце.

Кадиров також назвав себе вірним путінським солдатом і додав: «Я готовий віддати за нього життя і виконати будь-який його наказ».

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