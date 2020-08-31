У рідному місті актора-зірки "Чорної пантери" пропонують встановити йому пам'ятник на місці статуї конфедерата

Тисячі підписів набирає петиція за встановлення у його рідному місті Андерсон у штаті Південна Кароліна пам'ятника актору Чедвіку Боузману, який зіграв головного героя у кінострічці "Чорна пантера". Автори петиції пропонують замінити меморіалом актора встановлену на початку 20-го сторіччя статутю солдату Конфередації. Повідомлялалось, що за місцевими законами, статуя може бути усунута лише у випадку, якщо за це проголосують дві третини законодавців штату.

"Громадяни протягом дня мають бачити обличчя людини, яка вважала усіх людей рівними. Яка бачила усіх громадян, незалежно від їхньої зовнішності, як членів громади міста Андерсон", - цитує текст петиції, яка з'явилась онлайн протягом вихідних, видання The Hill.

Громадянська війна у США (1861-1865) точилася між північними штатами США та рабовласницькими штатами на півдні, які прагнули збереження рабовласництва.

Чедвік Боузман, зірка фільму "Чорна пантера", помер від раку товстої кишки минулого тижня. Він був вперше діагностований у 2016 році і попри діагноз продовжував працювати над великими голлівудськими фільмами.

"Честю для його кар'єри стало втілення образу короля Т'Чалли у Чорній Пантері", - відзначалось у повідомленні, розміщеному на сторінках Боузмана у соцмережах.

Смерть актора викликала помітну реакцію в американському суспільстві.

"Чедвік прийшов до Білого дому, щоб працювати з дітьми, коли він грав Джекі Робінсона. Було очевидно, що він благословений. Молодий, талановитий, чорношкірий; він використав цю силу, щоб створювати героїв на яких діти могли би рівнятись; він робив це долаючи біль - він гідно використав свої роки", - написав про актора колишній президент США Барак Обама в Instagram.

Американські ЗМІ повідомляють про імпровізовані монументи, які встановили на пам'ять про актора його прихильники, та ін.

Персонаж втілений Боузманом, став першим чорношкірим супергероєм, про якого знято окремий фільм у франшизі Marvel. Стрічку відзначають як культурно значущу та першопрохідницьку через тематику, акторський склад, тощо. Фільм став першим фільмом заснованим на коміксах, що отримав номінацію на "Оскар" за найкращу кінокартину.

Боузман також зіграв ролі американських історичних постатей Джекі Робінсона у стрічці «42», та Джеймса Брауна у «Вставай».

"Чедвік як справжній боєць, лишався сильним попри все" та брав участь у зйомках "під час та між незліченними операціями та хіміотерапією", - йдеться у повідомленні родини актора.

Дивіться також: "Якщо наших чоловіків забирають, тоді будуть виходити жінки". У Мінську 29 серпня відбувся Жіночий марш солідарності