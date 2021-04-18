На Раді голів МЗС Євросоюзу обговорять вибухи на складі боєприпасів у Чехії 2014 року

Міністр закордонних справ Чехії Ян Гамачек повідомив, що планує порушити питання вибухів у Врбєтіце 2014 року на засіданні Ради голів МЗС країн Європейського союзу у понеділок 19 квітня, в якому має взяти участь також голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш і перший віцепрем’єр уряду Ян Гамачек 17 квітня заявили, що 18 дипломатів посольства Росії в Чеській Республіці були ідентифіковані як представники російських спецслужб. 18 російських дипломатів мають покинути Чехію у найближчі 48 годин.

Зокрема, за словами Бабіша, російські дипломати причетні до вибухів складів із боєприпасами в селищі Врбєтіце, які сталися в жовтні й грудні 2014 року. Тоді під час вибухів загинуло двоє людей.

У Росії натомість заявили, що для висилки її дипломатів «немає реальних причин».

Вибухи на складах боєприпасів у місцевості Врбетіце на сході Чехії сталися 16 жовтня, а потім 3 грудня 2014 року. Внаслідок першого з вибухів дві людини загинули; в обох випадках доводилося евакуйовувати сотні мешканців сусідніх сіл, була заподіяна значна матеріальна шкода. Фірма, яка була оператором цих складів, наголошувала, що ті боєприпаси не могли вибухнути самі по собі.

У суботу з'явились повідомлення, що озброєння з підірваного складу могли призначатися для України, яка тоді потерпала від їхньої нестачі, пишуть чеські засоби інформації і громадянські розслідувачі, пише Радіо Свобода.

Як пише чеське видання Respekt, відоме своїми журналістськими розслідуваннями, поліція підозрює, що за цими вибухами, внаслідок яких загинули дві людини, стоять двоє працівників російської військової розвідки, відомої за попереднім скороченням ГРУ, Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін. Це ті самі люди, які під вигаданими особами Олександра Петрова і Руслана Боширова, як вважають, отруїли 2018 року в Великій Британії російського подвійного агента Сергія Скрипаля бойовою хімічною отруйною речовиною з групи «новачок», але не досягли своєї мети.

Група Bellingcat обіцяє з цього приводу своє нове розслідування.

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