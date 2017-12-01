Бойкот футбольному чемпіонату світу в Росії не загрожує, але в Кремлі все одно остерігаються "тиску"

Хоча Росія перебуває під міжнародними санкціями через війну проти України із захопленням Криму та інтервенцією на Донбасі, чемпіонату світу 2018 в Росії масштабний бойкот не загрожує.

Помпезною церемонією жеребкування 1 грудня у Кремлі президент Путін демонструватиме світові, що Москва міцно стоїть на міжнародній арені навіть на тлі гучних звинувачень про корупцію та вживання допінгу в російському спорті.

Для України суперечливе питання про те, чи треба було б їхати на турнір в Росії українським футболістам було вирішене саме по собі, коли українська збірна вибула на відбірковому етапі.

Збірна США також не потрапила до фінального кола, і американські ЗМІ переважно ігноруватимуть його подробиці, оскільки цей вид спорту не найпопулярніший в Північній Америці.

Попри це російський сенатор Андрій Клімов заявив минулого тижня про існування планів США тиснути на Росію з допомогою європейських представників і “використати спортивну тематику для дискредитації Росії 2018 року”.

Клімов, який очолює Комісію із захисту державного суверенітету, не пояснив, що конкретно він мав на увазі під заявами про плановану “атаку на чемпіонат світу в Росії”.

Бойкоти

Раніше дії Москви неодноразово були підставою для використання міжнародних спортивних турнірів у політичних демаршах.

Одним з наймасштабніших був бойкот московської Олімпіади 1980 року, ініційований США на знак протесту проти радянського вторгнення в Афганістан.

Тоді 65 країн відмовилися від участі в іграх на противагу 80, які надіслали свої офіційні команди.

У 1956 році низка країн бойкотували літні Олімпійські ігри в Мельбурні, протестуючи проти жорстокого придушення Москвою антирадянського повстання в Угорщині.

Теперішній британський міністр закордонних справ Борис Джонсон заявляв, що Лондон розглядає усі можливі варіанти тиску на Москву за її агресію в Україні та дії у Сирії.

Але британський Парламентський комітет у закордонних справах зійшовся на думці, що чемпіонат світу з футболу 2018 року не треба використовувати для вирішення політичних питань.

В оприлюдненому в березні звіті йдеться, що бойкот міг би бути виправданий лише зі спортивних причин, і що міжнародна федерація FIFA повинна серйозно розглянути проблему спонсорованого державою допінгу.

Хоча загрози бойкоту чемпіонату в Росії нема, президенту Путіну буде непросто подати турнір, як повний міжнародний тріумф країни через низку гучних скандалів з вживанням допінгу російськими спортсменами.

Також тисячі іноземних журналістів, які приїдуть висвітлювати змагання, будуть звертати увагу на небажані для Кремля аспекти внутрішньої та зовнішньої політики.

Окрему увагу привабить ситуація з правами людини в Росії, корупція, а також звинувачення, що російські державні органи причетні до масштабних програм використання заборонених стимуляторів російськими атлетами.

Нещодавно росіян за допінг позбавили двох золотих і однієї срібної медалі із зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014.

Міжнародний олімпійський комітет має вирішити цього місяця, чи втратить Росія право участі в зимовій Олімпіаді 2018 року в Південній Кореї.

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